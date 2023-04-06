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英國傳捷報！台灣金車噶瑪蘭威士忌酒吧首席調酒師抱走全球大獎　

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/06 18:08
首席調酒師林柏均。（圖/金車噶瑪蘭）

首席調酒師林柏均。（圖/金車噶瑪蘭）

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)金車噶瑪蘭於2023年世界威士忌競賽 (World Whiskies Awards) 及威士忌行業大賞 (Icons of Whisky) 中榮獲多項大獎，「全球年度最佳調酒師」則頒發給KAVALAN WHISKY BAR首席調酒師林柏均。

金車噶瑪蘭於2023年世界威士忌競賽 (World Whiskies Awards) 及威士忌行業大賞 (Icons of Whisky) 中榮獲多項大獎，包含3面金牌－噶瑪蘭堡典單一麥芽威士忌、金車頂極指揮單一麥芽威士忌、噶瑪蘭經典獨奏波特桶威士忌原酒；2座台灣冠軍－「台灣最佳單一麥芽威士忌」金車頂極指揮單一麥芽威士忌、「台灣最佳單一桶單一麥芽威士忌」噶瑪蘭經典獨奏波特桶威士忌原酒；2座世界產區冠軍－「世界產區年度最佳蒸餾酒廠」噶瑪蘭威士忌酒廠、「世界產區年度最佳調酒師」KAVALAN WHISKY BAR首席調酒師林柏均；以及1座全球冠軍－「全球年度最佳調酒師」KAVALAN WHISKY BAR首席調酒師林柏均。

《Whisky Magazine》創辦於1998年，是威士忌產業界中最具指標的權威媒體之一，所舉辦的世界威士忌競賽 (World Whiskies Awards, WWA) 與威士忌行業大賞 (Icons of Whisky) 已成為全球威士忌產業的年度盛事，極具代表性。競賽主席Christopher Coates於晚宴中指出，今年威士忌行業大賞面臨迄今最激烈的競爭，威士忌業界人士們都不斷勇於超越自我，使得威士忌成為世界最有價值且受到尊崇的烈酒類別。

2023年世界威士忌競賽由來自全球各地四十多個國家、兩百多位的專家評審進行評選，「金車頂極指揮單一麥芽威士忌」以數種不同風味酒桶，融合雪山山脈純淨甘甜水源，完美呈現香氣豐沛與多層次的酒體，細膩滑順又富含深度的口感，獲頒「台灣最佳單一麥芽威士忌」；「噶瑪蘭經典獨奏波特桶威士忌原酒」蘊含豐富迷人的水果香氣、淡木質氣息與蜂蜜甜感交織，顯現獨特口感及香氛韻味，獲頒「台灣最佳單一桶單一麥芽威士忌」。

威士忌行業大賞則將2023年「全球年度最佳調酒師 (Bartender of The Year, Global Winner)」的大獎頒發給「KAVALAN WHISKY BAR首席調酒師林柏均 (James Lin)」，林柏均在業界服務資歷12年，於2019年加入KAVALAN WHISKY BAR，擅長以創意體驗的方式，將各種感受味覺化，帶給消費者許多驚喜，具備豐富的威士忌知識且精通調酒、餐點搭配，深受評審讚賞。

金車噶瑪蘭於2005年建廠，成為台灣第一座自行磨碎、糖化、發酵、蒸餾、熟成、調配的威士忌酒廠；2008年推出台灣首瓶自釀威士忌「噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌」，歷經2016年擴廠，年產量躍升至1,000萬瓶，名列世界前十大麥芽威士忌酒廠之列；2022年獲選全球年度最受推崇威士忌品牌第7名，持續寫下屬於台灣威士忌的新歷史。金車噶瑪蘭秉持品質第一的信念，不斷突破創新，目前已銷往全球六十多個國家及地區，屢獲各大專業賽事肯定，累計榮獲超過700面國際金牌。未來，金車噶瑪蘭會繼續向前，持續將台灣的優質威士忌推向世界。
金車噶瑪蘭
林柏均

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更新時間 : 2023-04-06 19:50 GMT+08:00

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