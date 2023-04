美國眾院跨黨派重量級議員團抵台訪問　8成員皆為挺台灣法案推手

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)美國聯邦眾議院外委會主席麥考爾今天(6日) 率跨黨派議員團搭行政專機抵台訪問。訪團在台期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德,接受立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮款宴,並針對各項台美重要議題交換意見。

此次的訪團成員橫跨共和、民主兩黨,多達8名外委會及印太小組眾議員,堪稱重量級訪問團。

美國聯邦眾議院外交委員會主席(US House Foreign Affairs Chairman)麥考爾, 6日偕同妻子搭乘行政專機抵台。(外交部提供)中央社

美國聯邦眾議院外委會主席麥考爾, 6日率跨黨派議員團搭行政專機抵台訪問。(外交部提供)中央社

Chairman McCaul and the other House members meet with Taiwan Vice President Lai, who is thanking them for their support as well as Speaker McCarthy, who met hours ago with the Taiwan’s president back in the US https://t.co/VoDDWDmx1M pic.twitter.com/EGjhtxumnd