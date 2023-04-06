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美國眾院跨黨派重量級議員團抵台訪問　8成員皆為挺台灣法案推手

➤外交部表示，麥考爾曾長期擔任外委會共和黨首席議員及國土安全委員會主席，是美國國會最挺台力量之一，近年所有挺台舉措均有麥考爾身影，包括在上屆國會提出眾院版「台灣政策法案」，以及與時任眾院外委會主席米克斯（Gregory Meeks）聯名致函拜登政府促請加速對台軍售。➤麥考爾等人明天（7日）上午拜會立法院，並創下立院首例，主動召開記者會接受媒體訪問；➤訪團也將於8日上午晉見甫出訪返國的總統蔡英文。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/06 16:19
副總統賴清德今天接見麥考爾所率訪團 (圖/Olivia Beavers推特)

副總統賴清德今天接見麥考爾所率訪團 (圖/Olivia Beavers推特)

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國聯邦眾議院外委會主席麥考爾今天(6日) 率跨黨派議員團搭行政專機抵台訪問。訪團在台期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，接受立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮款宴，並針對各項台美重要議題交換意見。

此次的訪團成員橫跨共和、民主兩黨，多達8名外委會及印太小組眾議員，堪稱重量級訪問團。

美國眾院跨黨派重量級議員團抵台訪問　8成員皆為挺台灣法案推手

美國聯邦眾議院外交委員會主席(US House Foreign Affairs Chairman)麥考爾, 6日偕同妻子搭乘行政專機抵台。（外交部提供）中央社

美國眾院跨黨派重量級議員團抵台訪問　8成員皆為挺台灣法案推手美國聯邦眾議院外委會主席麥考爾, 6日率跨黨派議員團搭行政專機抵台訪問。（外交部提供）中央社

麥考爾等人明天（7日）上午拜會立法院，並創下立院首例，主動召開記者會接受媒體訪問；訪團也將於8日上午晉見甫出訪返國的總統蔡英文。

中央社報導，有別於過去拜會立法院的美國國會議員訪問團，麥考爾訪團日前主動向立法院表達願意接受媒體訪問，形式不拘。

因此，立法院方面安排了平時舉辦正式記者會的簡報室，提供麥考爾一行召開記者會接受媒體提問，立法院長游錫堃也將全程陪同。

麥考爾訪團抵台前，已訪問日、韓兩國，並在蔡總統與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤後，才正式對外發布來訪的訊息。

此行除了拜會立法院，及晉見蔡總統之外，還將與台灣商界領袖會晤，討論美台關係、區域安全，貿易與投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

依照立法院規劃，麥考爾一行人7日上午11時抵達立法院，先前往議場參觀後，將於立法院簡報室召開記者會，接受媒體訪問。

外交部發布新聞稿指出，麥考爾（Michael McCaul）今天至8日率團訪台，成員包括聯邦眾議院外交委員會印太小組主席金映玉（Young Kim）、該小組民主黨首席議員貝拉（Ami Bera）、聯邦眾議員希爾（French Hill）、眾院共和黨副黨鞭瑞森紹爾（Guy Reschenthaler）、狄恩（Madeleine Dean）、勞勒（Michael Lawler）、莫蘭（Nathaniel Moran）等，全團共8位眾議員。

外交部常務次長俞大㵢上午代表政府前往接機。

外交部表示，麥考爾曾長期擔任外委會共和黨首席議員及國土安全委員會主席，是美國國會最挺台力量之一，近年所有挺台舉措均有麥考爾身影，包括在上屆國會提出眾院版「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act），以及與時任眾院外委會主席米克斯（Gregory Meeks）聯名致函拜登政府促請加速對台軍售。

除此之外，金映玉（Young Kim）也是重要友台議員，曾於上屆國會提出「要求國務卿擬定策略協助台灣重獲世界衛生組織（WHO）觀察員地位法案」，並已獲拜登總統簽署生效完成立法。金映玉另於本屆國會提出「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act）

貝拉（Ami Bera）曾提出「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act）、「台灣和平及穩定法案」（Taiwan Peace and Stability Act）以及「台灣學人法案」（Taiwan Fellowship Act），三個法案的核心內容均獲納入「2023會計年度國防授權法」（NDAA 2023）並通過生效。

希爾（French Hill）及瑞森紹爾（Guy Reschenthaler）經常連署友台聯名函及法案，並曾分別提出「台灣衝突嚇阻法案」（Taiwan Conflict Deterrence Act）及「防止台灣遭侵略法案」（Taiwan Invasion Prevention Act）；狄恩（Madeleine Dean）、勞勒（Michael Lawler）以及莫蘭（Nathaniel Moran）眾議員也多次透過投票、向媒體發聲等方式表達友台立場。

外交部表示，本次是麥考爾首次訪台，也是第一次以外交委員會主席身分率團出訪。值此全球及區域情勢快速變動，中方持續升高對台威嚇及脅迫打壓之際，美國聯邦眾議院外交委員會籌組重量級訪團來台，充分彰顯美國國會不分黨派對於台灣的堅定支持，以及對印太區域和平與穩定的重視。

外交部強調，相信麥考爾此次率團來訪，定能強化台美關係的緊密友好，進一步深化雙方在各領域的全球夥伴關係。

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