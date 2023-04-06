美國眾院跨黨派重量級議員團抵台訪問　8成員皆為挺台灣法案推手

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國聯邦眾議院外委會主席麥考爾今天(6日) 率跨黨派議員團搭行政專機抵台訪問。訪團在台期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，接受立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮款宴，並針對各項台美重要議題交換意見。

此次的訪團成員橫跨共和、民主兩黨，多達8名外委會及印太小組眾議員，堪稱重量級訪問團。

美國聯邦眾議院外交委員會主席(US House Foreign Affairs Chairman)麥考爾, 6日偕同妻子搭乘行政專機抵台。（外交部提供）中央社

美國聯邦眾議院外委會主席麥考爾, 6日率跨黨派議員團搭行政專機抵台訪問。（外交部提供）中央社

Chairman McCaul and the other House members meet with Taiwan Vice President Lai, who is thanking them for their support as well as Speaker McCarthy, who met hours ago with the Taiwan’s president back in the US https://t.co/VoDDWDmx1M pic.twitter.com/EGjhtxumnd — Olivia Beavers (@Olivia_Beavers) April 6, 2023

麥考爾等人明天（7日）上午拜會立法院，並創下立院首例，主動召開記者會接受媒體訪問；訪團也將於8日上午晉見甫出訪返國的總統蔡英文。

中央社報導，有別於過去拜會立法院的美國國會議員訪問團，麥考爾訪團日前主動向立法院表達願意接受媒體訪問，形式不拘。

因此，立法院方面安排了平時舉辦正式記者會的簡報室，提供麥考爾一行召開記者會接受媒體提問，立法院長游錫堃也將全程陪同。

麥考爾訪團抵台前，已訪問日、韓兩國，並在蔡總統與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤後，才正式對外發布來訪的訊息。

此行除了拜會立法院，及晉見蔡總統之外，還將與台灣商界領袖會晤，討論美台關係、區域安全，貿易與投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

依照立法院規劃，麥考爾一行人7日上午11時抵達立法院，先前往議場參觀後，將於立法院簡報室召開記者會，接受媒體訪問。

外交部發布新聞稿指出，麥考爾（Michael McCaul）今天至8日率團訪台，成員包括聯邦眾議院外交委員會印太小組主席金映玉（Young Kim）、該小組民主黨首席議員貝拉（Ami Bera）、聯邦眾議員希爾（French Hill）、眾院共和黨副黨鞭瑞森紹爾（Guy Reschenthaler）、狄恩（Madeleine Dean）、勞勒（Michael Lawler）、莫蘭（Nathaniel Moran）等，全團共8位眾議員。

外交部常務次長俞大㵢上午代表政府前往接機。

外交部表示，麥考爾曾長期擔任外委會共和黨首席議員及國土安全委員會主席，是美國國會最挺台力量之一，近年所有挺台舉措均有麥考爾身影，包括在上屆國會提出眾院版「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act），以及與時任眾院外委會主席米克斯（Gregory Meeks）聯名致函拜登政府促請加速對台軍售。

除此之外，金映玉（Young Kim）也是重要友台議員，曾於上屆國會提出「要求國務卿擬定策略協助台灣重獲世界衛生組織（WHO）觀察員地位法案」，並已獲拜登總統簽署生效完成立法。金映玉另於本屆國會提出「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act）。

貝拉（Ami Bera）曾提出「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act）、「台灣和平及穩定法案」（Taiwan Peace and Stability Act）以及「台灣學人法案」（Taiwan Fellowship Act），三個法案的核心內容均獲納入「2023會計年度國防授權法」（NDAA 2023）並通過生效。

希爾（French Hill）及瑞森紹爾（Guy Reschenthaler）經常連署友台聯名函及法案，並曾分別提出「台灣衝突嚇阻法案」（Taiwan Conflict Deterrence Act）及「防止台灣遭侵略法案」（Taiwan Invasion Prevention Act）；狄恩（Madeleine Dean）、勞勒（Michael Lawler）以及莫蘭（Nathaniel Moran）眾議員也多次透過投票、向媒體發聲等方式表達友台立場。

外交部表示，本次是麥考爾首次訪台，也是第一次以外交委員會主席身分率團出訪。值此全球及區域情勢快速變動，中方持續升高對台威嚇及脅迫打壓之際，美國聯邦眾議院外交委員會籌組重量級訪團來台，充分彰顯美國國會不分黨派對於台灣的堅定支持，以及對印太區域和平與穩定的重視。

外交部強調，相信麥考爾此次率團來訪，定能強化台美關係的緊密友好，進一步深化雙方在各領域的全球夥伴關係。

美國眾院跨黨派重量級議員團抵台訪問 8成員皆為挺台灣法案推手