北北基桃1200月票7月上路 客運、公車、捷運和輕軌搭到飽 YouBike前30分鐘免費

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）北北基桃1200元月票相關細節將在本月底作最後確認，預計7月上路，屆時YouBike前30分鐘免費將擴及到桃園市，而雙北的1280定期票則將退場。

台北市交通局今（6）日表示，新台幣1200元月票補助範圍擴及台鐵、北北基桃的國道客運及市區公車、台北捷運、新北捷運及輕軌、桃園捷運和YouBike，不過搭乘國道客運和台鐵，需要起訖點都在北北基桃區域內才能納入。

目前北北基桃1200元月票討論進入最後階段，目標7月實施，悠遊卡將同步上路，4縣市針對營運規範、票券核發、退票服務、收益分配等已有初步共識，預計月底透過「基北北桃公共運輸發展平台」作最後確認。

北市交通局說，由於1200元月票將依循1280元定期票模式，採吃到飽模式，不限搭乘次數，因此1280定期票將退場，這部分將和新北市討論後確定時程。

中央社引述桃園市政府交通局長張新福說法，營運規則都談定了，再來就是系統商來做更改設定，包括電子票證種類的認定等；交通局公共運輸科說明，悠遊卡確定7月可以上路，但一卡通、icash的部分，因為YouBike1.0系統仍有不相容的地方，目前還在克服，YouBike2.0系統雖沒問題，但桃園境內大部分仍是1.0系統，因此這部分可能會延後上路。

至於退票的部分，張新福說，為避免民眾鑽漏洞、用一天就退票，退票的金額希望以機場捷運一日套票的金額新台幣320元為基準，意即1200元月票用一天要退票，至少得付320元；桃園市交通局公共運輸科說明，這部分其他3縣市認為320元太高，提出金額是180元，目前還在討論中。

收益分配部分，張新福說，會提供公車、台鐵等運輸業者比較快速的撥款機制，不會讓業者等到月底或大半年後才結算，會很快的拆分帳目，讓業者可以方便運作；桃園市交通局公共運輸科說明，這部分規劃比照台北市1280月票。

營運規範部分，桃園市交通局公共運輸科說，目前還在討論，但暫定是搭乘國道客運和台鐵，需要起訖點都在北北基桃區域內才能納入，如果只是通過就不算，這部分會先限縮，待上路後看民眾反應，再和業者研究是否調整放寬；此外，新北的藍色公路、台北貓纜等觀光類交通設施也不納入月票範圍。

張新福也說，目前最大的爭議在於機場捷運的認定，中央的政策是地方運具補助50%、中央運具補助90%，機場捷運和台鐵一樣橫跨北北桃3縣市，但目前仍被中央認定為地方運具，在補助上，地方得多負擔2.8億元；目前還在爭取將機捷納入中央運具，但中央仍未鬆口。

張新福也說，客運駕駛的人力缺口是另一隱憂，駕駛人數在疫情期間流失，各縣市目前都有司機荒，以桃園來說，約缺了24%的司機，1200月票上路後若司機不到位，恐會造成運作上的困難。

新北市政府交通局長鍾鳴時說，1200月票除了可搭乘運具增加、價格降低，在旅客搭乘方面如購票、退票與可使用的票卡種類等，相關機制與邏輯都盡量與1280月票一樣，預定4月提送計畫向中央申請，7月實施。

另外傳出新北捷運公司目前營運的安坑輕軌與將移轉給新北市主管的捷運環狀線將順勢與當地公車進行整合，另推出「小月票」概念方案，鍾鳴時低調表示，仍在討論，尚未簽核。

基隆市政府交通處長王圳宏表示，若以基隆市民通勤、通學到台北市、新北市，一個月所需費用約2500元來說，扣除1200元月票後，還需要1300元由政府分攤支應，這方面基隆市政府一年需負擔約8000萬元，市府已先編列追加預算2500萬元，後續將再追加編列補足。

基隆市交通處表示，1200元月票上路後，電子票證只要完成系統設定就能購買，市府將爭取在台鐵沿線主要車站，或是國光客運基隆站等處設置購票點。