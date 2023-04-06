（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）台灣再增2例本土猴痘確定病例，均為本國籍男性，目前均於醫院隔離治療中。有鑑於猴痘傳染力強，疾管署宣布，自4月10日下午2時起，開放第二階段疫苗預約登記，預計提供約2.5萬個名額，全台共48家合作醫院可供施打。

疾管署表示，這2名本土猴痘案例均為本國籍男性，分別為台北市和新竹縣，年齡為20多歲及50多歲，發病日分別為3月22日及3月25日，因身體陸續出現發燒、淋巴結腫、紅疹、水泡等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於3月28日及4月1日確診陽性。

目前2例個案目前均於醫院隔離治療中，經疫調匡列相關高風險接觸者共7名，已進行衛教並自我健康監測21天，另27名低風險接觸者已給予一般性衛教注意自身症狀。

我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診23例病例(16例本土及7例境外移入)，其中3例仍住院隔離治療中，包含今日公布的2例和上週公佈的其中1例，另外20例已康復出院，平均住院天數為16.6天。

疾管署發言人羅一鈞表示，自今年2月份這波疫情以來，我國猴痘病例住院天數最長為28天。至於上週專家會議同意放寬猴痘隔離規定之議題，預計於明日下午與全國各縣市衛生局討論、溝通，以及蒐集衛生局在執行面的回饋、意見等，待蒐集完畢後再研擬相關配套措施，因此隔離新制明日不會拍板定案。

另外，我國加購的1萬瓶猴痘疫苗已於3月30日晚間抵台，經過後續封緘檢驗等作業後，疾管署表示，針對民眾自我風險評估「近6個月內曾有高風險性行為」，自4月10日下午2時起可至疾管署「猴痘疫苗接種意願登記平臺 」進行接種暴露前預防(PrEP)疫苗意願登記，及選擇欲前往接種之醫院。

疾管署說，第二階段意願登記平臺自10日下午2時開放後，開放時間為每週一至週五，上午9時至下午5時(週末及例假日不開放)，預計提供約2.5萬個名額，且接種服務醫院擴大至全國各縣市(離島縣市除外)共48家合作醫院。考量提升群體免疫力及疫苗涵蓋率等因素，現階段PrEP接種對象仍先以「皮內」注射方式接種1劑為原則。

疾管署統計，截至4月5日共計完成1,416人Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防(PEP)接種25人及暴露前預防(PrEP)接種1,391人；而符合「近6個月內曾有高風險行為者」計接種1,343人。

【台灣累計23例】本土猴痘+2！ 4/10起開放第二階段疫苗登記 共2.5萬個名額