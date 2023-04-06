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創校於戰亂動盪時代！清大揭開塵封112年　庚子賠款退款興學文件

清華校長高為元表示，透過這批文物，他們得以與歷史對話。唯有理解所走過的路，方能定錨今時、展望未來。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/06 14:32
照片由清華大學提供

照片由清華大學提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）清華企業家協會日前特別購得與庚子賠款退款「興學」相關的電文複印件共43張，其中「清光緒31年（西元1905年）4月10日駐美公使梁誠上奏朝廷的一封電文中，提到『似宜聲告美國政府，請將此項賠款歸回，以為廣設學堂、遣派遊學之用』」，道出清華創立於戰亂動盪、中西交會的歷史；今已致贈台灣清華留存。

國立清華大學今年4月歡慶創校112年暨在台創校67年。清華大學表示，為取得這批珍貴文件奔走的清華企業家協會副秘書長林彥穎是清華原科系及電機系校友。他希望透過這批珍貴文件，讓學弟妹多了解清華創立於戰亂動盪、中西交會的歷史，方能傳承正宗。

林彥穎表示，參觀國外名校如哈佛、牛津、史丹佛、麻省理工學院等，可以看到他們都很重視自己的歷史與傳承，珍藏並展示百年前的教具及最早的科學儀器，清華也不能忘其所始。

清華校長高為元表示，從這批珍貴文件可以更清楚清華的DNA，比如當時就鼓勵學生出國留學、開拓視野，好比學校目前全力推動的跨領域多元學習；清華創立於戰亂動盪之際，透過學術研究及人才培育推動國家社會的進步，也可映照今日以人為本、自強不息的治校理念。他還說，透過這批文物，他們得以與歷史對話。唯有理解所走過的路，方能定錨今時、展望未來。

這批珍貴檔案為外交部所有，清華企業家協會日前特別購得與庚子賠款退款「興學」相關的電文複印件，共有43張，並選出其中最重要的3件放大裱框，陳列於清華大學校長會客室。

創校於戰亂動盪時代！清大揭開塵封112年　庚子賠款退款興學文件

照片由清華大學提供

創校於戰亂動盪時代！清大揭開塵封112年　庚子賠款退款興學文件

照片由清華大學提供
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