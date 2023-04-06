評蔡總統會麥卡錫　副總統賴清德：未來持續深化台美關係

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）總統蔡英文與美國眾院議長麥卡錫，台灣時間6日凌晨(美國時間5日上午) 在美國洛杉磯雷根博物館進行歷史性會晤後，副總統賴清德中午在臉書PO文指出: 「要維護和平，必須先強大自己！」這句來自美國前總統雷根的名言，今天蔡英文總統在與美國眾議院議長麥卡錫會面時，明確地表達了出來。

賴清德6日在PO文說，這幾年，在蔡總統的領導與台灣人民幾年來的共同努力下，我們正以最堅實的國力，讓世界看到台灣的重要。



針對蔡英文總統在任內努力開拓台灣的外交空間，提升台美關係，麥卡錫議長（ Speaker Kevin McCarthy）在會後就公開表示：

「當前台美關係是此生中最強健的時刻，而蔡總統無疑是這段強健關係的重要推手。」

賴清德指出，麥卡錫長期為台灣發聲，支持台灣參與國際組織以及美國對台軍售，一直都是台灣的好朋友。而麥卡錫議長今天也提到：

「我們將會信守義務，並且重申對雙方共享價值的承諾，而這些價值是團結美國人民的基礎。」

當然台灣也要感謝美國國會跨黨派議員的支持，近年通過的《台灣旅行法》、《台北法案》、《亞洲再倡議保證法》、《2019國防授權法》等友台法案，就是台美關係提升的成果。



最後賴清德表示，非常感謝麥卡錫議長與美國各界的支持，未來我們會持續深化台美關係，在各領域與世界民主陣營的夥伴緊密合作，為印太區域的穩定做出貢獻，達成守護民主、和平與繁榮的新世代使命。