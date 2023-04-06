《蜘蛛人：穿越新宇宙》最新國際預告釋出　台灣端午節連假必看首選

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）奧斯卡獎最佳動畫長片續集《蜘蛛人： 穿越新宇宙》近日釋出國際版預告， 三代蜘蛛人陶比麥奎爾、 安德魯加菲爾德與湯姆霍蘭德再度史詩級合體， 只不過這次不只三代同堂， 而是來自不同多重宇宙的蜘蛛人大軍要大集合了。

在預告中，來自1610號地 球的主角邁爾斯首次見識到來自不同宇宙的龐大蜘蛛人團隊， 各種蜘蛛人配備著不一樣的坐騎或道具，包括懷胎5個月卻還騎著重 機的女蜘蛛人潔西卡德魯， 以及留著龐克頭手持電吉他的龐克蜘蛛人。當然看過上一集《 蜘蛛人：新宇宙》的粉絲們， 一定會記得邁爾斯來自另一個宇宙的好夥伴彼得帕克， 但這次彼得升格成為人父，多了一個8個月大的小跟班梅黛， 可愛的梅黛也將跟著爸爸一起加入拯救世界的行動。



劇照。(圖/索尼影業)

作為這支蜘蛛人特攻隊的領袖，綽號2099蜘蛛人的米蓋爾歐哈拉 ，拒絕邁爾斯加入蜘蛛人聯盟， 並且讓邁爾斯知道成為蜘蛛人所必須承擔的犧牲。 但是出乎他意料之外， 邁爾斯已經受夠了活在大家為他鋪好的人生道路， 決定要創造自己的未來。

在預告片的最後， 備受粉絲期待的經典蜘蛛人互指迷因梗圖，終於重現在電影裡了， 而且這次不只三隻， 而是上千隻來自各個宇宙的蜘蛛人加入這場大混戰， 孤軍奮戰的邁爾斯忽然發現他必須單挑整個蜘蛛人聯盟， 該如何對抗這群反撲的勢力，就等6月21日大銀幕揭曉！

電影將於2023年6月21日正式上映。