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《蜘蛛人：穿越新宇宙》最新國際預告釋出　台灣端午節連假必看首選

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/06 12:26
《蜘蛛人：穿越新宇宙》劇照。(圖/索尼影業)

《蜘蛛人：穿越新宇宙》劇照。(圖/索尼影業)

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）奧斯卡獎最佳動畫長片續集《蜘蛛人：穿越新宇宙》近日釋出國際版預告，三代蜘蛛人陶比麥奎爾、安德魯加菲爾德與湯姆霍蘭德再度史詩級合體，只不過這次不只三代同堂，而是來自不同多重宇宙的蜘蛛人大軍要大集合了。

在預告中，來自1610號地球的主角邁爾斯首次見識到來自不同宇宙的龐大蜘蛛人團隊，各種蜘蛛人配備著不一樣的坐騎或道具，包括懷胎5個月卻還騎著重機的女蜘蛛人潔西卡德魯，以及留著龐克頭手持電吉他的龐克蜘蛛人。當然看過上一集《蜘蛛人：新宇宙》的粉絲們，一定會記得邁爾斯來自另一個宇宙的好夥伴彼得帕克，但這次彼得升格成為人父，多了一個8個月大的小跟班梅黛，可愛的梅黛也將跟著爸爸一起加入拯救世界的行動。

《蜘蛛人：穿越新宇宙》最新國際預告釋出　台灣端午節連假必看首選
劇照。(圖/索尼影業)

作為這支蜘蛛人特攻隊的領袖，綽號2099蜘蛛人的米蓋爾歐哈拉，拒絕邁爾斯加入蜘蛛人聯盟，並且讓邁爾斯知道成為蜘蛛人所必須承擔的犧牲。但是出乎他意料之外，邁爾斯已經受夠了活在大家為他鋪好的人生道路，決定要創造自己的未來。

在預告片的最後，備受粉絲期待的經典蜘蛛人互指迷因梗圖，終於重現在電影裡了，而且這次不只三隻，而是上千隻來自各個宇宙的蜘蛛人加入這場大混戰，孤軍奮戰的邁爾斯忽然發現他必須單挑整個蜘蛛人聯盟，該如何對抗這群反撲的勢力，就等6月21日大銀幕揭曉！

電影將於2023年6月21日正式上映。
蜘蛛人：穿越新宇宙
動畫
索尼影業
蜘蛛人

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更新時間 : 2023-04-06 19:49 GMT+08:00

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