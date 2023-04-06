（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）去年底以無黨籍身分角逐市長失利的前台北市副市長黃珊珊，選後動態備受關注，她昨（5）日才在臉書透露，全力支持前台北市長柯文哲參選總統，今（6）日就宣布，已加入台灣民眾黨。

過去曾加入新黨、親民黨的黃珊珊表示，盼台灣能擺脫統獨意識形態對立、擺脫藍綠在地方與黑金共治。她提到，從政24年，對這塊土地與人民仍有十足的熱情與責任感。34萬票的期待，讓黃珊珊無法揮揮衣袖遠離政治。她深信柯文哲與台灣民眾黨，是彰顯正直誠信的正確選擇。

黃珊珊說道，在台北市議會見證柯文哲執政五年，到市政府擔任副市長近三年。在她眼中，柯文哲並不完美，但他在政治文化上所帶來的改變是顯而易見的，無論是堅守財政紀律、追求公平正義、開放政府、公開透明、以人為本、務實治理，最重要的，就是正直誠信。

黃珊珊指出，去年選市長結果雖不如預期，但她相信全台灣已有相當比例的中間選民從藍綠對立中覺醒，唾棄棄保的遊戲規則。「如果台北已經產生改變，我們一樣也可以改變台灣。」

黃珊珊昨天分享，經過這些日子的沉澱，對未來有了明確方向。她感謝各界，包括北市多名里長，急著幫她「找工作」，關心她是否要選區域立委？四年後選總統？還是爭取不分區立委？

目前她的to do list置頂選項，就是全力支持柯文哲參選2024總統。她將隨柯文哲訪美，拜訪美國政界還有僑界，與企業與民間機構對談參訪。她說明，美方也表示會以總統候選人規格接待，毋庸質疑。

黃珊珊表示，台灣正面臨高齡少子、極端氣候、貧富差距、能源短缺、晶片戰爭等多重挑戰，但政府還後知後覺，相關規則與法制十分落後。「不用再幫我找工作，但，請先一定幫台灣找到好總統吧！」

宣布加入民眾黨 前台北市副市長黃珊珊：柯文哲不完美但能帶來改變