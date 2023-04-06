台灣古都發展七股黑面琵鷺觀光　台南優化賞鳥亭道路建設

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為發展七股區黑面琵鷺賞鳥觀光，台南市政府向內政部爭取「臺南市七股區台61線以西至黑面琵鷺賞鳥亭道路改善工程」經費，總改善長度達3.4公里，目前工程已完成，市長黃偉哲今(6)日視察時表示，相信今年下半年黑面琵鷺季來臨的時候，能提供觀光客及賞鳥人士更好的道路品質服務。

黃偉哲表示，由於有越來越多民眾前來七股賞鳥、觀光，但連通道路狹窄，且排水沒有做好，為了改善這項窘況，台南市政府與內政部合作，將連通道路優化，即使在平常非黑琵的季節，這條優化後的寬敞道路，對於在地建設的促進，也有很大的效益。

南市府工務局表示，這項工程路段為聯通台61線西部濱海快速道路至黑面琵鷺賞鳥亭的主要道路之一，每年10月至隔年3月是黑面琵鷺及候鳥過冬的主要季節，位於曾文溪口的黑面琵鷺保護區因良好友善的棲息環境，常有候鳥停留，吸引全台各地鳥友、遊客至賞鳥亭一睹黑面琵鷺風采，為極具當地特色之熱門觀光景點。

惟此段路面已老舊破損，因此市府與七股區公所擬定「臺南市七股區台61線以西至黑面琵鷺賞鳥亭道路改善工程」向內政部營建署前瞻計畫爭取補助經費辦理改善，工程主要辦理全路幅之路面重鋪及標線繪製，總改善長度達3.4公里，工程經費為2300萬元，目前工程已完成，大幅提升路面平坦度及安全性。

台南市長黃偉哲(左6)。(照片來源：台南市政府提供)

照片來源：台南市政府提供