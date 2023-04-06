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俄國特勤安全人員罕見叛逃 稱普丁不用手機網路

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/06 11:09
叛出普丁政權的前俄國通訊官卡拉庫洛夫（圖／美聯社）

叛出普丁政權的前俄國通訊官卡拉庫洛夫（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄國進犯烏克蘭後，因不滿戰爭而叛逃者眾，但去年10月藉著從哈薩克飛往土耳其出差的機會，叛出克里姆林宮的卡拉庫洛夫（Gleb Karakulov），可不是普通官員，而是普丁（Vladimir Putin）特勤安全人員，近日他勇敢站出來受訪，揭露了這名「戰犯」總統益發偏執的一面。

美聯社報導，35歲的卡拉庫洛夫是一名工程師，任職於俄國聯邦保護服務（Federal Protective Service，FSO）安全通信部門，他雖非普丁心腹，卻是頗具資歷的特勤維安人員，在2009年至2022年工作間，得以近身觀察其言行舉措。如今已成為通緝犯的他，去年12月接受倫敦調查報導組織「檔案中心」（Dossier Center）訪問時，講述了他眼中普丁的樣貌。

普丁不用手機、網路

在13年的特勤生涯中，卡拉庫洛夫說他從未見過普丁使用手機。不同於俄國總理，旅行中總要安排電子辦公室、安全的網路服務，普丁從無這類要求。「他活在資訊真空的世界。他對生命安全有種病態的懼怕，活在層層防衛的隔離圈子，對網路資訊一無所悉。」

普丁的健康狀況其實不算差

卡拉庫洛夫共出過180趟與普丁同行的任務，普丁赴醫院檢查時，也是他負責裝設安全通訊設備。不同於外界對普丁健康問題的諸多揣測，據他觀察，前主子的健康狀況挺好，極少因身體不適而取消行程。

俄烏開戰後普丁更加疑神疑鬼

自俄國如火如荼準備入侵烏克蘭，普丁即以特製裝甲列車作為交通工具。列車外型灰紅相間，與一般火車無異。他不喜飛機易被追蹤，搭火車可掩藏行蹤。

普丁會要求在多處設置一模一樣的辦公室，從辦公桌到牆面裝飾皆無二致。有時官方報導普丁在A處，但其實他是在B處。

普丁去年10月下令在俄國駐哈薩克大使館裝設安全通訊線路，這是卡拉庫洛夫首次接到此種任務。

智庫卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）研究人員Tatiana Stanovaya表示，不難理解普丁為何將自己與外界阻絕、對外聯絡謹小慎微，「畢竟世界上半數的人都想要他死。」

俄國民眾對戰爭的支持

內部人士的叛逃，不免令人好奇俄國公眾對這場戰爭究竟有多支持。卡拉庫洛夫並非叛出的首名FSO人員，去年9月FSO西伯利亞據點的一名工程師，在徵兵動員令生效後不久，也逃往哈薩克。然而這名工程師運氣不太好，他已被遣送回俄，面臨6年半的監禁。

前俄國駐日內瓦外交人員Boris Bondarev於去年5月辭職，對這場戰事多有譴責。據他所述，許多俄人都反對此役，卻因身家安全的顧慮，不敢宣之於口。在他之後，俄國外交部陸續有人辭職，但非常低調。

他坦言，去職後工作難尋，現為政治難民，領著瑞士政府補助過活。然而，他並不後悔。「人總得依著良心行事。」他說道。

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