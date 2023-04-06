臺日各擁競爭優勢！經濟部統計處：日本進口台灣積體電路市占率逾5成

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）台灣與日本經貿關係密切，經濟部統計處今（6）日表示，按HS code 4碼貨品別觀察，2022年我國出口日本以積體電路157.8億美元，占47.0%居首，年增32.7%，主因特殊製程IC 及車用電子等訂單挹注，其次為儲存媒體10.8億美元，第三名為聚縮醛9.4億美元，在日本進口市占率均居各國之冠。

統計處指出，日本不僅是我國第五大出口市場，亦為第二大進口市場，臺日兩國在全球市場上各擁有競爭優勢，也具高度互補性。

△圖片由經濟部統計處提供。

統計處表示，2022年台灣出口至日本的前三大貨品積體電路、儲存媒體、聚縮醛，在日本進口市占率均居各國之冠，其中積體電路在日本進口市占率58.0%，大幅領先其他國家，最具市場競爭力，儲存媒體、聚縮醛市占率分別為29.8%、34.7%，占比均較2021年提升。電腦裝置在日本進口市占率4.1%，排名第三，僅次於中國及新加坡。

統計處說明，2021年由於全球景氣復甦，終端需求回升，加上國際原物料價格上漲，台灣對日本進、出口同步擴張，規模值均創下歷年新高紀錄，分別年增22.3%、24.8%；2022年雖續創歷年新高，出口金額達到336.1億美元，然而受俄烏戰爭及通膨壓力升高影響，增幅縮小至15.1%。

統計處進一步說明，2023年終端需求持續疲軟，主要貨品中除積體電路外，年增率多轉呈負成長，1-2月出口增幅續縮小至2.1%。進口亦受全球經貿動能走弱影響，2022年進口年增率轉為年減2.7%，2023年1-2月減幅更擴大到16.1%。

另外，統計處按HS code 4碼貨品別觀察，2022年因特殊製程IC 及車用電子等訂單挹注，我國出口日本以積體電路157.8億美元，占47.0%居首，年增32.7%。其次為儲存媒體10.8億美元，占3.2%，年減24.1%，主因筆電等遠距設備需求降溫，對固態硬碟出口減少。第三名受惠日本對我瓶用聚酯需求提升，聚縮醛9.4億美元，占2.8%，年增9.1%，前三大貨品共占53.0%。另電腦裝置(其中伺服器占57.7%)、手機及網通產品因雲端資料中心及網路通訊服務需求熱絡，推升伺服器及網通產品出口顯著成長，分別年增29.9%、20.9%，且手機及網通產品排名由2021年第七名上升至第五名。

在台灣自日本進口貨品的部分，統計處觀察，受疫後終端消費性電子產品買氣降溫，記憶體需求走弱影響，台灣自日本進口貨品3成以上屬於半導體相關產業。2022年我國自日本進口以積體電路93.6億美元，占17.1%最多，主要年減8.7%；第二、三大貨品為生產半導體之機械(占12.3%)及晶圓(占3.1%)，隨國內半導體擴廠及晶圓代工產能增加，帶動對日本半導體設備及晶圓材料需求成長，分別年增10.8%、17.4%。前三大貨品，合計占比達32.5%。

最後，在2022年台灣自日本進口主要貨品在我國進口市占率的部分，統計處表示，日本積體電路在我國市占率12.7%，僅次於中國及南韓，居第三名；生產半導體之機械在我國進口市占率以荷蘭最高，市占率29.0%，日本市占率23.1%，排名第二；半導體上游材料晶圓則以日本市占率45.9%，大幅領先其他國家，居各國之冠；而我國小客車進口市占率以德國27.9%最高，於2022年超越日本，日本市占率25.8%，落居第二名。