（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）換季時節，家中孩子又開始陷入不停過敏的無限循環嗎?愛群醫療兒童成長診所院長楊晨醫師提醒，換季時期的冷空氣容易刺激過敏孩童呼吸道，除了頻繁出現打噴嚏、流鼻水等症狀外，還會影響睡眠品質，讓夜間生長激素釋放異常，增加成長障礙。

楊晨醫師提醒，過敏是免疫細胞TH1、TH2失衡所致，如家長希望孩子睡眠不被打擾，應從改善過敏症狀做起，平時可以讓孩子均衡飲食、養成規律運動習慣，也能適時補充益生菌或選擇獲國家健康食品認證且含有專利LP、LGG菌之優酪乳，平衡免疫細胞、輔助緩解過敏症狀，孩子自然睡得好，擺脫過敏成長障礙！

3成敏兒恐難一夜好眠 生長遲緩機率增加2至5倍

一項美國兒科過敏調查顯示，32%家長發現孩子因鼻塞等症狀難以入睡，26%的過敏兒會夜間醒來，導致缺乏良好且完整的睡眠；長期睡眠不足也容易在白天出現嗜睡、疲勞的狀況，進而打亂作息。

楊晨醫師表示，睡眠是生長激素分泌的黃金期，當睡眠被打斷，會導致激素釋放異常，讓孩子生長受干擾。根據國外研究指出，因過敏睡不好的小孩，其身高百分位值出現偏低的傾向。另則研究也發現，具過敏症狀的兒童，生長遲緩機率為正常兒童的2至5倍。楊醫師提醒，想要避免孩子陷入過敏成長障礙，要從改善過敏症狀做起。

睡眠不足致TH2細胞活躍 恐成過敏惡性循環

楊晨醫師進一步說明，當身體受到外在過敏原刺激，體內免疫細胞會產生過度免疫反應，出現打噴嚏、流鼻水等症狀。除了過敏原會讓TH1、TH2免疫細胞失衡外，睡眠不足也會使TH2細胞過度活躍，進而出現過敏反應。

醫揭三招平衡免疫系統 擺脫過敏成長障礙

為了減少過敏，家長都會避免孩子接觸過敏原。但是外在環境不可控，部分家長也發現，雖然已經做好外在防護，當變換天氣、或是換了環境時，孩子又會出現過敏症狀。楊晨醫師提醒敏兒家長，除了遠離過敏原，也別忘了維持體內免疫細胞TH1&TH2平衡。以下是換季抗敏三招，能進一步解決過敏引發的睡眠問題：

攝取均衡營養，提升免疫力

充足營養是孩子成長關鍵，楊晨醫師發現，有些家長任由孩子飯吃不下或是配合孩子挑食的習慣，導致孩子缺乏營養，醫師提醒家長要讓孩子攝取六大類食物，才能增強身體免疫力。包含：全穀雜糧類、豆魚蛋肉類、乳品類、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子類等。若孩子因為食物的特殊味道不願食用，家長可以調整烹調方式，如：食物切小塊、或是將食材以孩子喜愛的口味進行調配，以提升孩子的接受度。

養成規律運動習慣：

孩子進行運動時，心肺功能會提升，促進呼吸與血液循環，平衡免疫系統。運動也會刺激生長激素分泌，若是孩子本身排斥運動，楊晨醫師建議家長可以邀約親朋好友進行團體活動，如：打羽球、騎腳踏車。記得每次運動至少30分鐘，強化免疫力並促進生長。

順應孩子口味接受度，補充專利LP、LGG菌平衡免疫細胞：

日常生活除了均衡飲食、運動外，研究指出，適時補充益生菌可以幫助平衡免疫細胞，有效改善過敏體質。考量便利性及孩子口味接受度，家長可以在三餐或是點心時刻，選擇有國家健康食品認證且含專利LP、LGG菌的優酪乳，在調整過敏體質的同時也能攝取鈣質及蛋白質，補充孩子每日所需營養。

過敏睡不好擾亂生長激素？台灣醫：生長遲緩機率恐增2-5倍