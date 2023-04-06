Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

【台美歷史性會談】台灣總統蔡英文強調維護和平須強大自己 美國眾議院議長麥卡錫重申對台軍售重要性　

  107
By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/06 09:43
台灣總統蔡英文、美國眾院議長麥卡錫聯合聲明（圖／美聯社）

台灣總統蔡英文、美國眾院議長麥卡錫聯合聲明（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）總統蔡英文於台北時間6日凌晨在雷根圖書館與美國眾議院議長麥卡鍚（Kevin McCarthy）會談，成了台美斷交後此類高層交流的首次。蔡英文感謝美方對台堅定支持，麥卡錫在挺台之餘，強調持續軍售與加強經貿交流之重要性。

蔡英文在公開聲明中感謝美國國會友人的支持，「讓台灣人民了解到，我們沒有被孤立，也並不孤單。」蔡英文指出，雷根圖書館可說是最佳會面地點，在外交領域經歷重大變動的年代，雷根總統扮演關鍵角色，其1982年的6項保證，以及國會通過的重要法案《台灣關係法》，為這段逾40年歷史的特殊夥伴關係奠定基礎。

蔡英文引述雷根說法，「自由並不是代代相傳的，每個世代都必須不斷捍衛及爭取自由。」（Freedom is never more than one generation away from extinction. We didn't pass it to our children in the bloodstream. It must be fought for, protected, and handed on for them to do the same.）

蔡英文與美國國會領袖會面時，重申了台灣維護和平現狀的決心，讓台灣人民繼續在自由開放的社會中生活，並提及雷根的信念，那就是「要維護和平，必須先強大自己。」（peace through strength）

根據中央社，麥卡錫談到了本次蔡麥會的三大重點，那就是加強對台軍售、強化經貿交流、在世界舞台上推廣共同價值觀。

麥卡錫說明，世界緊張局勢正處於冷戰以來最高，威權領導人試圖挑起不必要的衝突。美國必須持續、加速對台軍售，同時亦須確保軍備及時交付。他舉例說明，2015年造訪烏克蘭後，就提出應售烏可單兵操作的反裝甲標槍飛彈（Javelin），但當時並未實現。他認為，若烏克蘭擁有足夠的防衛力量，俄國或許就會有所畏懼，不致讓數千人白白犧牲。

麥卡錫指出，美台多年來歷經多重挑戰，至今仍在科技、人權、貿易等領域持續合作。台灣與美國共享自由、和平、民主等價值，美國必須確保長久以來對台灣人民的支持。

出席這場會談的人士包括：眾議院議長麥卡鍚、眾議院民主黨黨團主席阿奎樂（Peter Aguilar）、「美國與中國共產黨戰略競爭」 特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher ）、「美國與中國共產黨戰略競爭」 特別委員會民主黨首席議員克利胥納莫提（Raja Krishnamoorthi ）、歲計委員會主席史密斯（Jason Smith）、聯邦眾議員史密斯（Adrian Smith）、 莫頓（Seth Moulton）、馨森（Ashley Hinson）、穆納理（John Moolenaar）、朴銀珠（Michelle Steel）、魏特曼（Rob Wittman）、西曼尼茲（Carlos Gimenez）、施蒂芬絲（Haley Stevens）、布朗莉（Julia Brownley ）、托雷斯（Ritchie Torres）、凱利（Trent Kelly）、匡希恆（John Curtis ）、羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen ）、辛克（Ryan Zinke）。我方則有總統府秘書長林佳龍、副秘書長張惇涵、外交部長吳釗燮、立法委員陳歐珀、陳明文、邱臣遠以及駐美大使蕭美琴。

【台美歷史性會談】台灣總統蔡英文強調維護和平須強大自己 美國眾議院議長麥卡錫重申對台軍售重要性　
總統蔡英文與美國跨黨派議員進行雙邊領袖會議（圖／總統府）

【台美歷史性會談】台灣總統蔡英文強調維護和平須強大自己 美國眾議院議長麥卡錫重申對台軍售重要性　
蔡英文「民主夥伴共榮之旅」過境美國，在洛杉磯與美國眾議院議長麥卡錫會談，並與跨黨派議員進行雙邊領袖會議。（圖／美聯社）
台灣
美國
台美
美台
蔡英文
總統
麥卡錫
眾議院
議長
眾院
雷根
雷根圖書館

相關新聞

俄國特勤安全人員罕見叛逃 稱普丁不用手機網路
俄國特勤安全人員罕見叛逃 稱普丁不用手機網路
2023/04/06 11:09
蔡總統抵雷根圖書館•美國眾院議長麥卡錫親迎 CNN:中國須考慮「過度反應的後果」
蔡總統抵雷根圖書館•美國眾院議長麥卡錫親迎 CNN:中國須考慮「過度反應的後果」
2023/04/06 02:43
台灣國防部：中共「山東號」航艦穿越巴士海峽　展開首次西太平洋演訓
台灣國防部：中共「山東號」航艦穿越巴士海峽　展開首次西太平洋演訓
2023/04/05 20:49
【歷史時刻】蔡英文會麥卡錫、歐洲領袖將晤習近平　國際社會關注美中如何過招
【歷史時刻】蔡英文會麥卡錫、歐洲領袖將晤習近平　國際社會關注美中如何過招
2023/04/05 20:01
〈時評〉為國家暴力道歉：南韓能，台灣不能？
〈時評〉為國家暴力道歉：南韓能，台灣不能？
2023/04/05 17:13

更新時間 : 2023-04-06 19:48 GMT+08:00

最受歡迎

【正義魔人】李敖之女李文再度開戰列6點改進　直轟台灣女星小S與徐媽餐桌禮儀「髒亂不衛生」
【正義魔人】李敖之女李文再度開戰列6點改進　直轟台灣女星小S與徐媽餐桌禮儀「髒亂不衛生」
清明連假來看花！台北陽明山竹子湖海芋盛開中　好康及交通資訊一次報你知
清明連假來看花！台北陽明山竹子湖海芋盛開中　好康及交通資訊一次報你知
日本富士山若爆發可於3小時內癱瘓東京　專家：何時爆發都不奇怪
日本富士山若爆發可於3小時內癱瘓東京　專家：何時爆發都不奇怪
蔡總統抵雷根圖書館•美國眾院議長麥卡錫親迎 CNN:中國須考慮「過度反應的後果」
蔡總統抵雷根圖書館•美國眾院議長麥卡錫親迎 CNN:中國須考慮「過度反應的後果」
台灣駐巴西外交人員跳樓輕生 遺孀向吳釗燮喊冤：長官貪污、霸凌致死
台灣駐巴西外交人員跳樓輕生 遺孀向吳釗燮喊冤：長官貪污、霸凌致死
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
《晶片戰爭》作者談中國武力犯台　克里斯米勒：美國不可能不保護台灣！
《晶片戰爭》作者談中國武力犯台　克里斯米勒：美國不可能不保護台灣！
【淨化心靈】《塔爾》薩滿巫師現身台灣！亞馬遜花浴、愛的可可儀式體驗魔法療癒力
【淨化心靈】《塔爾》薩滿巫師現身台灣！亞馬遜花浴、愛的可可儀式體驗魔法療癒力
台灣總統蔡英文5日會麥卡錫 40年來最高規格 外交部：中國批評益發荒誕無稽「不值一駁」
台灣總統蔡英文5日會麥卡錫 40年來最高規格 外交部：中國批評益發荒誕無稽「不值一駁」
美國眾院議長麥卡錫　確定4月5日在加州會晤台灣蔡英文總統
美國眾院議長麥卡錫　確定4月5日在加州會晤台灣蔡英文總統