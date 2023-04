【台美歷史性會談】台灣總統蔡英文強調維護和平須強大自己 美國眾議院議長麥卡錫重申對台軍售重要性　

(台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導)總統蔡英文於台北時間6日凌晨在雷根圖書館與美國眾議院議長麥卡鍚(Kevin McCarthy)會談,成了台美斷交後此類高層交流的首次。蔡英文感謝美方對台堅定支持,麥卡錫在挺台之餘,強調持續軍售與加強經貿交流之重要性。

蔡英文在公開聲明中感謝美國國會友人的支持,「讓台灣人民了解到,我們沒有被孤立,也並不孤單。」蔡英文指出,雷根圖書館可說是最佳會面地點,在外交領域經歷重大變動的年代,雷根總統扮演關鍵角色,其1982年的6項保證,以及國會通過的重要法案《台灣關係法》,為這段逾40年歷史的特殊夥伴關係奠定基礎。

蔡英文引述雷根說法,「自由並不是代代相傳的,每個世代都必須不斷捍衛及爭取自由。」(Freedom is never more than one generation away from extinction. We didn't pass it to our children in the bloodstream. It must be fought for, protected, and handed on for them to do the same.)

蔡英文與美國國會領袖會面時,重申了台灣維護和平現狀的決心,讓台灣人民繼續在自由開放的社會中生活,並提及雷根的信念,那就是「要維護和平,必須先強大自己。」(peace through strength)

根據中央社,麥卡錫談到了本次蔡麥會的三大重點,那就是加強對台軍售、強化經貿交流、在世界舞台上推廣共同價值觀。

麥卡錫說明,世界緊張局勢正處於冷戰以來最高,威權領導人試圖挑起不必要的衝突。美國必須持續、加速對台軍售,同時亦須確保軍備及時交付。他舉例說明,2015年造訪烏克蘭後,就提出應售烏可單兵操作的反裝甲標槍飛彈(Javelin),但當時並未實現。他認為,若烏克蘭擁有足夠的防衛力量,俄國或許就會有所畏懼,不致讓數千人白白犧牲。

麥卡錫指出,美台多年來歷經多重挑戰,至今仍在科技、人權、貿易等領域持續合作。台灣與美國共享自由、和平、民主等價值,美國必須確保長久以來對台灣人民的支持。

出席這場會談的人士包括:眾議院議長麥卡鍚、眾議院民主黨黨團主席阿奎樂(Peter Aguilar)、「美國與中國共產黨戰略競爭」 特別委員會主席蓋拉格(Mike Gallagher )、「美國與中國共產黨戰略競爭」 特別委員會民主黨首席議員克利胥納莫提(Raja Krishnamoorthi )、歲計委員會主席史密斯(Jason Smith)、聯邦眾議員史密斯(Adrian Smith)、 莫頓(Seth Moulton)、馨森(Ashley Hinson)、穆納理(John Moolenaar)、朴銀珠(Michelle Steel)、魏特曼(Rob Wittman)、西曼尼茲(Carlos Gimenez)、施蒂芬絲(Haley Stevens)、布朗莉(Julia Brownley )、托雷斯(Ritchie Torres)、凱利(Trent Kelly)、匡希恆(John Curtis )、羅德薇(Aumua Amata Coleman Radewagen )、辛克(Ryan Zinke)。我方則有總統府秘書長林佳龍、副秘書長張惇涵、外交部長吳釗燮、立法委員陳歐珀、陳明文、邱臣遠以及駐美大使蕭美琴。

Based on today's conversations, it’s clear several actions are necessary: We must continue arms sales to Taiwan and make sure such sales reach Taiwan on time. We must also strengthen our economic cooperation, particularly with trade and technology. https://t.co/zmguDX4uHR — Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) April 5, 2023



總統蔡英文與美國跨黨派議員進行雙邊領袖會議(圖/總統府)



蔡英文「民主夥伴共榮之旅」過境美國,在洛杉磯與美國眾議院議長麥卡錫會談,並與跨黨派議員進行雙邊領袖會議。(圖/美聯社)