〈財經主筆室〉馬斯克重返世界首富曇花一現　特斯拉前景令人擔憂？

特斯拉Tesla執行長馬斯克Elon Musk在今年2月底重返世界首富， 沒想到一個投資者大會舉辦後，特斯拉股價大跌， 讓馬斯克再度從首富寶座跌落。雖然最近股價回升， 但能否重回並坐穩世界首富寶座，外界懷疑聲浪不小？ 最主要就是電動車市場競爭加劇， 市場擔心特斯拉黃金成長期可能已經觸頂了！

2022年12月，受到特斯拉股價持續下跌影響， 馬斯克身價一度縮水至1,813億美元， 讓馬斯克從世界首富退位，而馬斯克淨資產自最高的3,400億 美元縮水至1,370億美元，身價縮水高達2,000億美元， 幅度之大是全球第一人，成為失去財富最多的世界紀錄保持人， 當時各界對馬斯克能否重回世界首富都充希滿著懷疑。

但兩個多月後，在投資人預估聯準會可能放緩升息、 特斯拉降價促銷吸引買氣，他的身家竟迅速回升。 據彭博億萬富豪指數，今年2月27日，特斯拉股票上漲至207. 63美元，這使得馬斯克的淨資產升至1,871億美元， 超過了全球精品龍頭LVMH集團老闆Bernard Arnault，讓他重回世界首富寶座， 只是沒幾天首富寶座又再度失去。

馬斯克首富寶座坐不穩，與電動車市場競爭越來越激烈， 為特斯拉這家公司未來前景蒙上陰影有關。比亞迪汽車董事長王傳福就表示，近期中國車市掀起價格戰， 起因就是供需矛盾，供應增長高於需求，認為今年將是淘汰賽， 一些企業要被淘汰，一些企業獲取更大的市場份額，家電、 手機行業都是這樣打過來的，新能源汽車的市場也不會例外。

去年特斯拉銷售量衝上131萬台，雖然持續領先其它廠家， 但中國對手比亞迪年銷量大幅成長至91.1萬台，今年2月份銷量 更首次超越特斯拉，讓特斯拉受到的威脅大增， 為穩住龍頭企業地位，迫使馬斯克在2月份也宣布降價二成反擊。

根據最新數據，特斯拉今年第一季全球交付42.3萬輛汽車， 創下歷史新高，並高於市場預期的42.1萬輛。 但許多分析師認為，特斯拉最近的降價的確能夠向競爭對手施壓， 並獲得超大量銷售且主導電動汽車市場， 但降價也意味著將削弱行業盈利能力。

反映在股票市場表現上，特斯拉上周才發布首季交付42.3萬輛汽 車佳績，本周一美股開盤股價卻出現大跌，終場單日跌幅達到6. 12%，股價並且再度跌破200美元價位。 投資人顯然對特斯拉降價搶市作法， 將會削弱行業獲利能力，表達相當的憂慮。

其實，電動車業者競爭效應已明顯出現。從美國及中國市場來看， 特斯拉最受歡迎車款在2022年初，等待期需6個月以上， 如今已經是「隨訂隨取」了。在特斯拉Model S車款推出10年後，電動車市場的競爭終於邁入白熱化。

隨著歐洲等地計畫汰除燃油車的銷售， 全球主要汽車商均大力推出具吸引力的電動車，福斯汽車已經砸數十 億美元到涵蓋福斯、奧迪與斯柯達系列的開發系統， 現代起亞推出一系列廣受讚譽車型，福特與通用汽車分別誓言要投資 300億至350億美元開發新的電動車， 每家公司都有新車款亮相。

電動車市場競爭有多激烈？特斯拉3月1日在投資者日上才正式宣布 確定會在墨西哥投資50億美元，興建全球最大電動車廠計畫， 並將在2024年投產，這是繼美國加州、德州、中國上海、 德國柏林後，特斯拉全球第五個超級工廠計畫。

未料，比亞迪近日就在墨西哥城舉行品牌發布暨新車型上市發布會， 表示將在墨西哥推出三款純電動車型，包括漢EV、唐EV和元PL US EV。比亞迪並表示， 本次亮相的三款車型將從墨西哥城及瓜達拉哈拉的經銷商率先開始銷 售，並逐步推廣到墨西哥全國，搶占特斯拉市場意圖十分明顯。

特斯拉的黃金成長期觸頂了嗎？相信這是很多投資人最大的疑問。 電動車市場競爭加劇， 投資人的擔憂已從過去要如何生產足夠的汽車來滿足需求， 轉而質疑如何找到足夠的客戶來證明大幅增產之必要？ 特斯拉降價搶市動作，也意識自己並未享有任何特定的技術優勢， 它已經不是一家具高成長的科技公司， 股價可能會面臨更嚴格的評等挑戰。