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台灣國防部：中共「山東號」航艦穿越巴士海峽　展開首次西太平洋演訓

中共「山東號」航行過程中，我國軍海、空兵力及陸基雷達系統全程掌握動向、嚴密監控。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/05 20:49
國防部5日表示，中共海軍山東號航艦編隊已穿越巴士海峽，經台灣東南海域，展開首次西太平洋航訓。圖為國軍海空監控山東艦照片。（國防部提供）中...

國防部5日表示，中共海軍山東號航艦編隊已穿越巴士海峽，經台灣東南海域，展開首次西太平洋航訓。圖為國軍海空監控山東艦照片。（國防部提供）中...

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國防部今天（５日）表示，國軍運用聯合情監偵手段，掌握中共海軍「山東號」航艦編隊已穿越巴士海峽，經台灣東南海域，展開首次西太平洋航訓；航行過程中，國軍海、空兵力及陸基雷達系統全程掌握動向、嚴密監控。

台灣國防部：中共「山東號」航艦穿越巴士海峽　展開首次西太平洋演訓

國防部5日表示，中共海軍山東號航艦編隊已穿越巴士海峽，經台灣東南海域，展開首次西太平洋航訓。圖為國軍海空監控山東艦照片。（國防部提供）中央社

中共海軍山東號航空母艦（舷號：17）是中國第一艘國產自製002型航艦，於2019年12月17日在海南三亞軍港交付解放軍海軍，母港為三亞。

國防部指出，中共持續派遣機、艦，侵擾台灣周邊海空域，除對國家安全造成實質威脅，更破壞區域安全與穩定現狀，此類行徑絕非負責任現代國家應有表現。

綜合軍聞社與中央社報導，國防部強調，外來壓力不會阻撓台灣走向世界的決心，國軍將持續嚴密監控台海周邊軍事動態，秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則，應處任何挑戰，有能力、有決心、有信心捍衛國家安全。

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