TikTok使用140萬名13歲以下兒童數據 英國重罰近4.9億台幣

（台灣英文新聞／科技組 綜合報導）中國短影音應用程式TikTok因違反資料保護法，未經父母同意使用高達140萬名英國兒童的個資，被英國資訊委員會辦公室處以1270萬英鎊（約新台幣4億8351萬元）罰款。

衛報報導，英國資料主管機構資訊委員會辦公室（Information Commissioner's Office，ICO）指出，儘管TikTok規定13歲（含）以上為最低使用年齡，然而該公司在2020年允許多達140萬名13歲以下英國兒童使用該平台。

報導引述資訊委員會辦公室指出，這些違反資料保護的行為是在2018年5月至2020年7月之間發生，TikTok並未充分了解使用者，也沒有移除未成年兒童。

英國法律允許兒童使用網路，但使用兒童數據的組織，必須徵得父母或監護人同意。

英國資訊專員愛德華茲（John Edwards）表示，英國法律確保兒童在數位世界與現實世界中一樣安全，但TikTok並未遵守法律，也幾乎沒有採取任何措施，來確認及刪除13歲以下的用戶。這些兒童的資料可能已被用來跟蹤和分析，可能向他們展示有害或不當內容。

在資料主管機構資訊委員會辦公室宣布罰款後，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）被指責對TikTok採取行動過於緩慢，並批評他「假設TikTok能夠自我監管的想法過於天真。」

TikTok的發言人則表示，公司不同意資訊委員會辦公室的決定，但這項罰款比去年委員會提出的2700萬英鎊來得少，這值得高興。

該發言人進一步表示，該公司投入巨額資金，不讓13歲以下兒童使用其平台，他們擁有４萬人的強大安全團隊全天候工作，來協助確保平台對用戶的安全。