緬甸軍方政變2年解散40政黨　民選政府籲台灣等國認清虛假選舉

(台灣英文新聞／張雅鈞、湯若僑 綜合外電報導）由翁山蘇姬領導、被緬甸軍政府推翻的「全國民主聯盟」呼籲台灣等民主國家，拒絕承認軍政府為正當化其統治所計畫的選舉具有合法性，台灣外交部今日做出回應。

日經亞洲報導，時任國務資政的翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）所屬的「全國民主聯盟」（National League for Democracy, NLD）不僅被奪權，今年3月更與其他39個政黨被軍政府以未登記參選為由解散。

被軍政府認定為「恐怖分子」的緬甸民族團結政府（National Unity Government，NUG），其國際合作部部長薩薩（Salai Maung Taing San，Dr. Sasa）敦促台灣、日本、韓國與亞洲其他國家「認清（緬甸軍方）虛假選舉的本質，」他強調，這些選舉是「為緬甸的將軍們製造民主合法性的外衣。」

其他亞洲民主國家在緬甸問題上基本上保持沉默，僅有日本在29日對全國民主聯盟被排除在選舉之外表達「嚴重關切」，並強烈敦促緬甸軍方立刻釋放全國民主聯盟的領導人，包括翁山蘇姬，並為和解決問題指引道路。

外交部在今日回覆台灣英文新聞的聲明中表示，已注意到緬甸軍政府於本（3）月29日以相關政黨未能依據新選舉法完成註冊參選為由，解散包含前國務資政翁山蘇姬所領導的「全國民主聯盟」等40個政黨，美國、英國、日本及澳洲均已表達嚴正關切，呼籲緬甸採取更具包容性的政治進程。

外交部再次呼籲緬甸各方理性對話，並致力舉辦各方均能平等參與的民主選舉，及早恢復民主政治，保障緬甸人民權利。外交部並將持續密切關注緬甸政經局勢的發展與變化，支持國際社會針對恢復緬甸民主、保護人權所採行的相關決定與作為。

綜合外電報導，全國民主聯盟在2020年底緬甸第二次全國大選中斬獲兩院過八成席次，緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）為首的軍方眼見民心聲望全失，遂以選舉弊端為由，於2021年2月1日發動政變推翻全國民主聯盟政府，並以多項罪名監禁翁山蘇姬及總統溫敏（Win Myint），汰換多數政府官員，並血腥鎮壓反對勢力與抗議民眾，清剿少數民族軍隊。

翁山蘇姬被軍政府判處33年監禁，罪名含括腐敗與選舉舞弊；而據緬甸政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners，AAPP）統計，自2021年政變以來截至2023年4月4日止，已有21203人被逮捕，3211人遭殺害。

今年3月28日緬甸軍政府的選舉委員會宣佈，全國民主聯盟因未能根據軍方起草的選舉法重新登記，與其餘39個政黨一同被解散。自2021年政變，軍方已將過去數十個有力政黨逐漸削弱。

全國民主聯盟的高級官員表示，該黨拒絕在多數成員入獄、或「捲入革命」的情形下登記參選；民族團結政府則強調，軍方無權舉行虛假選舉，「所有尊重人民意志的政黨，無一登記參選」。

美國國務院副發言人巴特爾（Vedant Patel）於3月29日指出，「強烈譴責緬甸軍政府決定廢除包括全國民主聯盟在內的40個政黨」，並強調「任何沒有緬甸所有相關者參與的選舉，都不會也不能被認為是自由或公平的。鑒於對軍事統治的廣泛反對，該政權單方面推動選舉，將加劇不穩定」。