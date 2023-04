RFA:蔡英文與麥卡錫會面　美國與會眾議員18人名單曝光

延伸閱讀:蔡總統過境洛杉磯 台灣僑胞於下榻飯店迎接

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)蔡總統與美國眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)將於美西時間4月5日上午10時(台灣約6日凌晨1時),在洛杉磯雷根總統圖書館(Ronald Reagan Presidential Library and Museum) 會晤。美國自由亞洲電台(RFA)4日獨家報導,包括麥卡錫本人在內,與會的共和與民主兩黨跨黨派眾議員共計18人。

綜合自由亞洲電台與台灣中央社報導,這份由麥卡錫(Kevin McCarthy)辦公室提供的名單,與會的主要成員包括:

眾院民主黨黨團主席艾吉拉(Pete Aguilar)。

眾議院美中戰略競爭特別委員會(Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China)主席蓋拉格(Mike Gallagher),美中戰略競爭特別委員會民主黨首席眾議員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)。

以及隸屬上述委員會的同僚8人,包括眾議員西門內斯(Carlos Gimenez)、辛森(Ashley Hinson)、穆勒納爾(John Moolenaar)、摩爾頓(Seth Moulton)、朴銀珠(Michelle Steel)、史蒂文斯(Haley Stevens)、托瑞斯(Ritchie Torres)、魏特曼(Rob Wittman)。

其他還包括眾議院歲計委員會(Ways and Means Committee)新任共和黨籍主席史密斯(Jason Smith),以及友台國會眾議員匡希恆(John Curtis)、布朗利(Julia Brownley)、凱利(Trent Kelly)、史密斯(Adrian Smith)、辛克(Ryan Zinke)。

(以上資料來源: RFA網站)

另據路透報導,這是台灣總統首次在美國本土與美國政壇第3號人物會面,也是台美1979年斷交以來,第3度美國眾議院議長與台灣總統會談。

第1次是在1997年4月2日,當時由前總統李登輝接見當時的眾議院議長金瑞契(Newt Gingrich)所率領的訪團,之後是蔡總統去年8月3日曾於總統府接見麥卡錫的前任裴洛西(Nancy Pelosi)。

報導說,蔡總統過境美國加州,台灣、中國和美國有著共同利益,亦即各自都希望確保得到應有的關注,但又不會引發新危機。

