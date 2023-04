【歷史時刻】蔡英文會麥卡錫、歐洲領袖將晤習近平　國際社會關注美中如何過招

延伸閱讀: 台灣國防部:中共「山東號」航艦穿越巴士海峽 展開首次西太平洋演訓

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)總統蔡英文將於台灣時間6日凌晨在加州會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫,與此同時,法國總統馬克宏和歐盟執委會主席范德賴恩也在今天(5日) 訪中,國際間迎來忙碌一週,各方也密切關注中美兩國如何過招。

法國總統馬克宏與歐盟執行委員會主席范德賴恩今天(5日) 抵達中國訪問,台灣中央社報導,法國跨黨派國會議員4日在世界報投書呼籲兩人「勿軟弱或沈默」,應堅定表態,讓北京知道侵台不會被接受。

馬克宏(Emmanuel Macron)與范德賴恩(Ursula von der Leyen)5日抵達中國,預計6日將在北京和中國國家主席習近平會談。

美國之音(VOA)5日報導,「蔡麥會」與中國國家主席習近平見歐洲政要,幾乎是同時展開,引起不少專家學者的關注。

政治新聞網站Politico中歐關係記者劉司徒(Stuart Lau)在推特發文表示:

「蔡英文和麥卡錫(Kevin McCarthy)週三見面,幾小時後習近平將在北京招待馬克宏(Emmanuel Macron)和范德賴恩(Ursula von der Leyen),這一星期的週間將會非常忙碌。」

Tsai to meet McCarthy on Wednesday, just hours before Xi hosts Macron and von der Leyen in Beijing. Gonna be a busy mid-week... https://t.co/O8AkO4KuGH — Stuart Lau (@StuartKLau) April 3, 2023

獨立國防分析師路易斯(Ben Lewis)發推文說:「觀察北京如何在馬克宏與范德賴恩在的時候,對蔡-麥卡錫訪問進行回應會很有意思。我也好奇,馬克宏與范德賴恩會如何對北京採取的行動進行回應。」

It will be really interesting to see how Beijing navigates a response to a Tsai-Mccarthy visit while Macron and von der Leyen are in town.



I’m also curious how Macron and von der Leyen will navigate their response to actions taken by Beijing. https://t.co/VKa0j7wmmo — Ben Lewis (@OfficialBen_L) April 3, 2023

人在台北的德國新聞工作者戴達衛(David Demes)推特發文指出,兩位來自歐洲的元首的訪問,或許會降低北京展現出的火氣。

This might actually be a good thing. The presence of Macron and von der Leyen might force Beijing to moderate its response. It's highly unlikely that China will fire missiles over Taiwan while two European leaders are visiting the country. https://t.co/uDuSbNo1HU — David Demes 戴達衛 (@DemesDavid) April 3, 2023

他說:「這或許會是件好事,馬克宏與范德賴恩的在場可能迫使北京調整反應,中國不大可能在兩位歐洲領導人訪問的時候,向台灣上空發射飛彈。」

至於麥卡錫將在加州雷根圖書館(Ronald Reagan Presidential Library)會見蔡總統,哈德遜研究所(Hudson Institute)高級研究員海恩瑞克斯(Rebeccah Heinrichs)藉推特按讚。

她在推文說:「絕佳的地點! 雷根(當年)明白美國需要盟友來贏得冷戰。如今我們又回到了同樣的場景。」

Excellent location. Reagan knew the US needed— needed— allies to win the Cold War. And well, here we are again. https://t.co/9ZnzwnpVob — Rebeccah Heinrichs (@RLHeinrichs) April 3, 2023

智庫機構美國企業研究所(AEI)國防政策專家塞耶茲(Eric Sayers)也發推文稱讚麥卡錫對這場會面的安排:

「他們提高了這個議題的重要性,表現了兩黨的一致,沒有製造對(台灣明年)1月選舉動態的影響,也讓中國難以回應。這是對美國與台灣的雙贏。」

McCarthy and staff deserve credit for managing and scoping their Tsai engagement.



They have elevated the importance of the issue, demonstrated bipartisan alignment, not created a dynamic that will become part of the January election, and made it difficult for China to respond.… pic.twitter.com/1V9NanPrB0 — Eric Sayers (@DEricSayers) April 3, 2023

不過,鑑於當前美中關係陷入緊張,也有觀察人士認為,美國此刻觸碰中國當局的敏感神經,恐怕會給兩國關係帶來更多不測。

綜合美國之音與台灣中央社報導,前總統柯林頓(Bill Clinton)政府高級官員羅斯可夫(David J. Rothkopf)發推文指出:「本週我們會看到北京在台灣議題上展示肌肉。儘管中國不應該為我們的外交政策定規矩,但像這樣不必要的事情提升了意外衝突的風險。」

報導說,蔡英文是首位在美國本土與美國國會眾議院議長會面的台灣總統,在美中台三邊關係對世界政壇影響力越來越大的今天,這場會面能夠進行本身就足以產生吸引力。

美國好萊塢製片人、美中問題專家芬頓(Chris Fenton)發推文說:「我期待明天在洛杉磯的這場具有歷史意義且富有成效的一天。」

