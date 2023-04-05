【台灣2024大選】昔憤而退黨今鞠躬道歉 郭台銘爭取再披國民黨戰袍 侯友宜這樣回

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）鴻海創辦人郭台銘結束8天訪美行程，今（5）日舉行返台記者會，在會上為4年前負氣退出國民黨脫帽鞠躬致歉，並稱願全力爭取國民黨提名， 「與賴清德副總統來一場君子之爭。」

郭台銘在致詞中首先提及訪美感觸很深，表示自白手起家到發展出國際事業，他比任何人都明白，台灣此刻正面臨的巨大危機， 並非單純的市場經濟問題， 「而是地緣政治連動引發的產業、 人才斷鏈和隨時可能爆發戰爭的風險。」

他表示，如何讓中華民國台灣， 過去創造的民主典範和經濟奇蹟， 不會功虧一簣， 繼續朝先進科技國家前進， 是台灣人民跨世代的願望， 也是他爭參選2024總統的動力。

提及當前台灣局勢，他認為台灣避戰要做兩件事，其一為化解美中對抗，而台灣需要一位「具國際高度、以和平為念的領袖」來做到；其二為不能讓民進黨執政，讓年輕人知道投票給「高舉台獨、仇中抗中」與自身利益為敵。

他強調在如今這樣艱難的時刻，「身為一個懷有全球視野， 擁有多方關係的國際企業人，應該挺身而出， 解決傳統政治人物不能解決的危機。」

郭台銘在記者會上展現意欲爭取代表國民黨角逐2024總統大選的企圖心，然而2019年初選敗給高雄市前市長韓國瑜因此憤而退黨的前塵往事並未被眾人淡忘，對此郭台銘以脫帽鞠躬對過往的「年輕氣盛」致歉。

郭台銘表示，要感謝朱立倫主席和連勝文副主席， 公開肯定自己是國民黨的重要資產。 「也要為我四年前負氣離開國民黨， 讓很多人失望，向國民黨朋友們， 致上我萬分的歉意。」

郭台銘表示，「願意做2300萬台灣人的僕人， 奉獻我在國際社會上累積的智慧和人脈， 用我一生餘命， 為中華民國的生存發展而戰、 為台灣人民的安全幸福而戰。」

郭台銘也強調，被國民黨徵召與否，取決於民調， 「願全力爭取國民黨提名， 與賴清德副總統來一場君子之爭」；若新北市長侯友宜民調取勝或黨徵召，那他也會「全力支持侯友宜， 幫助國民黨團結勝選。」

關於郭台銘的說法，侯友宜今日受訪回應，自己這一生最重要的是守護中華民國，愛台灣人民，讓大家都能平安，這是他不變的初心，他還表示，努力的顧國家、顧台灣這塊土地，讓這塊土地越來越好，也是每一個人的心願。

國民黨則表示，郭台銘創辦人是藍軍重要的一份子，不只是藍營重要的資產，也是中華民國重要的資產。在今早郭創辦人的公開講話中，特別表達不論最後提名誰，他都願意和國民黨共同打拚、追求團結勝選。如此胸襟令人感佩！

國民黨強調，未來黨中央將竭盡所能團結全民，凝聚所有支持中華民國、支持台灣安全繁榮、支持區域和平的力量，創造台灣遠離戰爭的美好未來。