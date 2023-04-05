蔡英文將會麥卡錫 中國啟動台灣海峽中北部聯合巡航 亞太司令部提高戒備 府方回應

更新時間：2023-04-05 14:03

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）「蔡麥會」在即，中國宣布啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，由大型巡航救助船「海巡06」輪領銜海事執法船艇編隊。總統府發言人林聿禪表示，相關單位密切掌握區域周邊情勢，蔡總統在第一線拚外交，也都有即時掌握狀況，請民眾放心。

林聿禪也呼籲北京當局，台海和區域的和平穩定，是兩岸共同的責任。

發布時間：2023-04-05 11:09

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）台灣總統蔡英文預計將於美西時間今（5）日與美國眾議院議長麥卡錫在美國加州洛杉磯附近的雷根圖書館會晤，在此歷史性時刻前夕，中國今宣布啟動台灣海峽中北部聯合巡航，美國印太司令部已提高戒備。

蔡英文與麥卡錫（Kevin McCarthy）今日將舉行閉門會晤，並共進午餐。據悉，眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）、首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）將與會；陪同蔡英文出訪的4位朝野立委是否出席也備受關注。

此次的會面非比尋常。這是台灣總統與美國第三把交椅、眾議院議長首次在美國本土會晤，也是台美1979年斷交後，繼1997年金瑞契（Newt Gingrich）、2022年裴洛西（Nancy Pelosi）之後，第3度有美國眾議院議長與台灣總統會談。

中國先前已多次放話反對「蔡麥會」，稱其違反「一中原則」、損害中方主權和領土完整；美國白宮則多次呼籲中國勿反應過度，美國印太司令部也已提高戒備。

今日中國大陸官媒中央廣播電視總台旗下的微信公眾號「玉淵譚天」獨家指出，「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動今日啟動」、「直擊海巡06台灣海峽巡航現場」，但未詳細說明內容。

此外，綠委王定宇也在臉書爆料，中方花錢動員抗議「蔡麥會」，還搞連署刊報紙廣告，「只不過…接到好幾個『被連署』的社團負責人表示，他們根本不知道有連署！」更戲謔地反問「美國的這個報紙廣告是『按件計酬』嗎？為什麼要把連署社團灌水充量！」