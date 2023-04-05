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清明中南部高溫、注意午後山區零星雨 收假轉涼

By 生活組, 台灣英文新聞
2023/04/05 09:43
清明掃墓謹防午後降雨，中南部注意高溫。(圖/中央社)  

清明掃墓謹防午後降雨，中南部注意高溫。(圖/中央社)  

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）清明連假進入尾聲，中央氣象局表示，今（5）日鋒面漸近、水氣增加，北部及東北部有局部短暫陣雨或雷雨，中部、東部、東南部及南部山區有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，中南部高溫上看32度。

氣象局指出，今天環境轉為偏南風，北部及東半部由於雲量較多，高溫約攝氏26到28度，中南部氣溫比昨天稍高，可以到29到32度，尤其南部內陸地區溫度更高，各地夜晚清晨低溫則在19到21度。

此外，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南以北局部地區短時間可能達橘色提醒等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。

氣象專家吳德榮則在「三立準氣象.老大洩天機」指出，根據最新（4日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（5）日各地為多雲時晴；白天「暖熱如夏」(北部最高溫近30度、南部更達34度)、早晚略偏涼；北台灣局部地區偶有飄雨的機率。各地區平地氣溫：北部17至29度，中部19至33度，南部19至34度，東部16至32度。

吳德榮表示，明（6）日鋒面接近，白天仍偏暖，中部以北雲量漸增、漸趨不穩定，近山區偶零星飄雨；明晚起至週五（7日）受到鋒面雨帶影響，中部以北及東半部轉有局部陣雨，天氣轉涼；南部受影響較小。

至於週六（8日）鋒面遠離，西半部好轉為多雲時晴，東半部仍有局部短暫雨的機率；氣溫微升，北台仍偏涼，中南部早晚涼。下週日至週二（9至11日）各地恢復為多雲時晴，氣溫逐日回升，舒適微熱早晚涼。

吳德榮進一指出，最新歐(ECMWF)、美(GFS)模式模擬皆顯示，下週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的機率，是否能成為今年第1個颱風？需持續觀察。以氣候平均而言，西北太平洋1至3月颱風生成總數約為1個，今年至今尚無颱風生成，算是有點遲了。

清明中南部高溫、注意午後山區零星雨 收假轉涼

(圖/中央氣象局)
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