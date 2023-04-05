〈時評〉為國家暴力道歉：南韓能，台灣不能？

南韓一九八0年的五一八光州民主化運動， 遭時掌軍權的陸軍中將全斗煥下令以武力鎮壓，造成一五四人死亡、 七十人失蹤、三0二八人負傷的慘劇；透過德國記者于爾根· 辛茲彼得的影像拍攝，真相傳遍全球。後來，在全斗煥總統任內， 官方將此一事件定義為共產黨同情者和暴徒煽動的叛亂── 事件的死傷累累場景與官方説法的共產黨同情者、暴徒、煽動、 叛亂，跟台灣二二八事件的圖像何其神似？

不同的是：全斗煥在卸任總統後，以內亂和叛亂罪遭判無期徒刑（ 雖然在審判中，其始終否認有下令軍方武力鎮壓平民和學生情事）。 廿世紀九0年代，光州事件終獲平反； 當年抗爭期間被解僱的二百多名教師和十多名教授， 向國家提出的索償訴訟亦獲得勝訴。

反觀死亡人數粗估是光州事件數以百倍計的台灣二二八事件， 七十六年過去了，猶然只有受害者、找不到加害者；當然， 更甭説將屠夫送法庭審判定罪了！

更不同的是：今年三月卅一日，全斗煥之孫全宇元， 向該事件遺族及受害者家屬下跪道歉；在該事件失去親人的「 五月媽媽」，哽咽著接受全宇元的下跪道歉並給予擁抱── 加害者或其子孫先認錯道歉、受害者或其家屬再原諒和解， 為轉型正義做了最佳詮釋！

反觀台灣，二二八事件的屠夫既然還是從缺，哪來屠夫的孫子或孫子的兒子向二二八受害家屬下跪道歉？更甚者， 有人刻意誤導只是平亂、不是屠殺；有人呼籲大家只要往前看、 不要往後看（果真如此， 不知道義務教育要學生上往後看的歷史課是做啥用的？）； 有人鼓吹跳過加害者認錯道歉的過程，直接跳到受害者原諒、 和解就是了？

二二八是典型的國家暴力事件，七十六年後的今天， 許多直接的人證與物證已隨時間流失，增加究責的難度。二0一四太 陽花學運衍生的三二四行政院血腥驅離事件， 雖然時任閣揆的江宜樺説「沒有下令驅逐學生」、「 警察都用拍拍肩膀的方式叫他們離開」， 跟媒體捕捉到的警盾警棍齊飛、 手無寸鐵民眾血流滿面的畫面實在兜不攏， 其為國家暴力事件實不容狡辯；事隔九年， 監察院才通過了對行政院、內政部、警政署、台北市政府警察局、 台北地檢署的糾正案，根本看不出有任何加害者要／ 會被送上法庭審判定罪的跡象！

看來，台灣的國家暴力轉型正義，還有一段長路要走！

（ 作者為新竹教育大學退休副教授）