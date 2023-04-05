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〈時評〉為國家暴力道歉：南韓能，台灣不能？

By 張國財, 台灣英文新聞－時評
2023/04/05 17:13
2014年3月18日台灣爆發太陽花學運「占領行政院」行動，今年屆滿9周年，監察院通過糾正行政院、警政署等5個機關，3月23日公布的調查報告...

2014年3月18日台灣爆發太陽花學運「占領行政院」行動，今年屆滿9周年，監察院通過糾正行政院、警政署等5個機關，3月23日公布的調查報告...

南韓一九八0年的五一八光州民主化運動，遭時掌軍權的陸軍中將全斗煥下令以武力鎮壓，造成一五四人死亡、七十人失蹤、三0二八人負傷的慘劇；透過德國記者于爾根·辛茲彼得的影像拍攝，真相傳遍全球。後來，在全斗煥總統任內，官方將此一事件定義為共產黨同情者和暴徒煽動的叛亂──事件的死傷累累場景與官方説法的共產黨同情者、暴徒、煽動、叛亂，跟台灣二二八事件的圖像何其神似？

不同的是：全斗煥在卸任總統後，以內亂和叛亂罪遭判無期徒刑（雖然在審判中，其始終否認有下令軍方武力鎮壓平民和學生情事）。廿世紀九0年代，光州事件終獲平反；當年抗爭期間被解僱的二百多名教師和十多名教授，向國家提出的索償訴訟亦獲得勝訴。

反觀死亡人數粗估是光州事件數以百倍計的台灣二二八事件，七十六年過去了，猶然只有受害者、找不到加害者；當然，更甭説將屠夫送法庭審判定罪了！

更不同的是：今年三月卅一日，全斗煥之孫全宇元，向該事件遺族及受害者家屬下跪道歉；在該事件失去親人的「五月媽媽」，哽咽著接受全宇元的下跪道歉並給予擁抱──加害者或其子孫先認錯道歉、受害者或其家屬再原諒和解，為轉型正義做了最佳詮釋！

反觀台灣，二二八事件的屠夫既然還是從缺，哪來屠夫的孫子或孫子的兒子向二二八受害家屬下跪道歉？更甚者，有人刻意誤導只是平亂、不是屠殺；有人呼籲大家只要往前看、不要往後看（果真如此，不知道義務教育要學生上往後看的歷史課是做啥用的？）；有人鼓吹跳過加害者認錯道歉的過程，直接跳到受害者原諒、和解就是了？

二二八是典型的國家暴力事件，七十六年後的今天，許多直接的人證與物證已隨時間流失，增加究責的難度。二0一四太陽花學運衍生的三二四行政院血腥驅離事件，雖然時任閣揆的江宜樺説「沒有下令驅逐學生」、「警察都用拍拍肩膀的方式叫他們離開」，跟媒體捕捉到的警盾警棍齊飛、手無寸鐵民眾血流滿面的畫面實在兜不攏，其為國家暴力事件實不容狡辯；事隔九年，監察院才通過了對行政院、內政部、警政署、台北市政府警察局、台北地檢署的糾正案，根本看不出有任何加害者要／會被送上法庭審判定罪的跡象！

看來，台灣的國家暴力轉型正義，還有一段長路要走！

作者為新竹教育大學退休副教授）
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