ChatGPT洩個資、不辨用戶年齡 義大利發布禁令歐盟各國反應不一

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）聊天機器人ChatGPT洩露用戶個資、無法核實用戶年齡恐不利兒童，被義大利暫時封殺。其母公司OpenAI已關閉當地的服務，但強調符合歐盟一般資料保護規範 (GDPR)；其餘歐洲國家則在觀望是否跟進，態度不一。

衛報報導，今年3月20日ChatGPT發生一起數據外洩事件，部分用戶的個人訊息展示在對話中，包括電子郵件地址、信用卡的末四碼。義大利的相關監管機構在其聲明中提及對ChatGPT如何收集與處理信息感到擔憂。

聲明指出，ChatGPT並未通知用戶及數據被收集的相關人員，也似乎沒有法律依據來支持大規模收集、處理個人數據供訓練平台所依賴的演算法之用。此外，ChatGPT提供訊息有時與實際不符，且缺乏年齡驗證，使兒童接觸與年齡及心智不符的內容。

義大利數據保護規範總局（GDPR）稱，禁令為「在ChatGPT尊重隱私前」的臨時措施，並要求OpenAI在20天內報告在確保用戶數據隱私方面採取哪些措施，否則將面臨最高2000萬歐元或全球年收的4%的罰款，OpenAI尚未就此回復。

OpenAI在上週五曾經表示，已關閉在義大利的服務，但強調符合歐盟一般資料保護規範 (GDPR)，也表示正積極致力於在訓練AI系統時減少使用個人數據，「希望我們的人工智慧能夠了解世界，而非個人。」也強調將努力重建信任。

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）表示，將在5月造訪六大洲，與用戶及開發者進行技術探討，其旅程包括在歐盟總部所在地布魯塞爾停留，歐盟的議員一直在就限制高風險AI工具的人工智慧法案的條文和範圍進行談判。

外媒指出，法國與愛爾蘭相關主管機關已與義大利接觸，了解禁令相關依據；德國則有可能跟封殺ChatGPT以保護用戶隱私；西班牙方面則不排除未來進行調查，瑞典則沒打算跟進禁令。