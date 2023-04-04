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【去去武器走】《哈利波特》首刷精裝版狀況超糟　英國竟拍出高價書主驚呆

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/04 15:27
《哈利波特》（Harry Potter）首刷精裝版拍出2萬160英鎊（約新台幣76.2萬元）高價。(圖/Reuters)

《哈利波特》（Harry Potter）首刷精裝版拍出2萬160英鎊（約新台幣76.2萬元）高價。(圖/Reuters)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 《哈利波特》（Harry Potter）首刷精裝版，甚至內文還有印刷錯誤，近日拍出2萬160英鎊（約新台幣76.2萬元）高價。

綜合外媒報導，《哈利波特：神秘的魔法石》首刷精裝本在英國拍賣，狀況不佳的程度包含書背脫落、書頁泛黃、印刷錯誤等，最後由Lyon & Turnbull拍出超過2萬英鎊，美國買家競標成功，書主得知後真是不敢相信。

書主為34歲的Holly Hodgart，來自格拉斯哥城，是一名全職媽媽，她表示這本書是當初她表姊買給她，在2000年，她將這本書借給學校的女同學，結果被傳閱整個寄宿學校後狀況不佳，現在拍賣時它沒有書背，保護性塑料也剝落頁面也變黃。

Hodgart 說，「我媽媽用那本書賄賂我去讀寄宿學校，因為她說，『如果哈利能做到，你可以做到』，我在十幾歲的時候意識到這是一本非常重要的書，多年來，我一直以為我會出售這本書，並會定期與拍賣行保持聯繫。」在2022年9月和Lyon & Turnbull連絡前，她試著詢問其他家拍賣行，但都沒有好消息。

Hodgart在幾週前已拿到款項，期待著帶家人參加歐洲Disney郵輪，她開玩笑表示，擔心照書本的狀況可能根本到不了美國。

而該第一版書籍是通過其ISBN編號和一個印刷錯誤確定為首刷，印刷出錯在於重複印了兩次哈利採買清單中的「一支魔杖」（1 wand）。
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更新時間 : 2023-04-04 17:17 GMT+08:00

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