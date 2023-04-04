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世衛組織報告揭每6人1人不孕 天價治療費成貧窮陷阱

報告顯示，高所得國家的不育症終身盛行率約為17.8%，中低所得國家則是16.5%，顯示不孕症不因收入高低有顯著差異。

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/04 13:58
不孕症為現代人的噩夢。(圖/美聯社)  

不孕症為現代人的噩夢。(圖/美聯社)  

（台灣英文新聞／李昱德　綜合外電報導）現代醫學發達，許多疾病都可以獲得有效的預防甚至是根治，不過有些難以有效處理的疾病依舊存在於我們生活四周，不育症就是其中之一，且全球有這種困擾的人多達總人口的17.5%。

根據世界衛生組織（WHO）的定義，所謂的不育症，係指男性或女性在進行規律、未避孕之性行為達12個月（或以上）後，仍無法產下後代的情況，而不育的人會因此產生焦慮、憂鬱，甚至是經濟困境與社會羞辱等問題，對他們的身心造成嚴重影響。

半島電視台報導，昨（3）日發布的〈1990年至2021年不育症終身盛行率〉報告（Infertility Prevalence Estimates）顯示，全球每六個人中，就有一個人在一生中會因為各種原因不育，高所得國家的不育症終身盛行率約為17.8%，中低所得國家則是16.5%。

對此，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，這代表著不育症並不會因為所得高低而有所差異，各界應增加對不育症的協助、強化相關研究並制定相關政策，以確保患者在尋求協助時，可以獲得安全、有效且可負擔的解決方案。

現階段，包括體外人工受精（IVF）在內的各種預防、診斷與治療不育症的醫療方式皆面臨研發與施用經費不足，以及高價、難以取得等問題，且大多數由患者自行付費進行，單一次IVF的費用甚至比平均年薪還要更高。

世界衛生組織性與生殖健康研究中心（SRH / HRP）的主任阿洛提醫師（Pascale Allotey）表示，上百萬人在尋求不育症治療方式時面臨天價治療費用的窘境，而高經濟門檻也讓不育症成為不平等的問題，同時也讓患者落入貧窮的醫療陷阱中。

阿洛提醫師說，唯有更好的政策規劃與公共資金挹注，才可以避免較為貧窮的家庭陷入貧窮迴圈當中。
不孕症
世界衛生組織
譚德塞

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