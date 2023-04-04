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台灣女星林青霞獲頒香港大學榮譽博士　替母圓夢期許加倍提升自我

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/04 14:06
林青霞獲頒香港大學社會科學榮譽博士學位。(圖擷取自林青霞Weibo)

林青霞獲頒香港大學社會科學榮譽博士學位。(圖擷取自林青霞Weibo)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 林青霞19歲以瓊瑤電影《窗外》正式出道，多年後淡出娛樂圈成為作家，近日獲頒香港大學社會科學榮譽博士學位。

綜合媒體報導，頒獎典禮於昨（3）日傍晚在港大陸佑堂舉行，由港大副校監李國寶主持，林青霞與林高演皆獲頒名譽社會科學博士，楊振寧則為名譽科學博士學位，得獎者還包含美國史丹福大學前校長John Hennessy、臨床醫學家和科學家Carol Black共7人。

68歲金馬影后林青霞今（4）日在微博分享好消息，表示能夠和6位對世界有了不起貢獻的傑出人士，一起獲頒該獎項是做夢都想像不到的，「我興奮的一直笑一直笑，拼命說自己不夠格得到榮譽博士這個榮銜。冷靜下來後，我告訴自己我要加倍提升自己。」

林青霞透露，「我的母親年輕的時候，因為戰爭和種種原因，沒能完成學業，這是她一生最大的遺憾，所以對博士特別有情意結，現在自己的女兒竟然有一天成了博士，相信她在天國必定感到莫大的欣慰！」

香港大學表示，林青霞17歲踏入演藝圈後，演出許多知名作品，早期許多作品幾乎是台灣文藝愛情片的代名詞，到香港發展後成為影壇舉足輕重的人物，更形容她是「香港電影不可或缺的人物」，淡出銀幕後開始執筆、轉型成為作家，出版包括《窗裏窗外》、《雲來雲去》，其中《鏡前鏡後》曾獲第16屆香港中文文學雙年獎評為散文組推薦獎。
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