日本新版國家安全保障戰略 軍援菲律賓等國對抗中國、俄國

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）霸權主義威脅漸增，日本去年12月擬定的新版國家安全保障戰略中，載入將對理念相同國家實施軍援新框架「政府安全保障能力強化支援」（OSA），並編列20億日圓（約新台幣4億6000萬元）為今（2023）年預算，首波軍援面向菲律賓等4國，以對抗中國、俄羅斯。

讀賣新聞報導引述多名政府相關人士指出，載有「政府安全保障能力強化支援」（Official Security Assistance，OSA）基本方針的「運用指針」將在國家安全保障會議（NSC）上決定。

中央社報導，內容以開發中國家為主，提供透過政府開發援助（Official Development Assistance，ODA）管道未能實施的軍事援助，期盼藉由協助這些國家加強安保能力，以利地區穩定。

OSA基本方針的運用指針明載，OSA是實現自由開放的印度太平洋（FOIP）的支柱之一，將針對共享法治等價值觀的理念相同國家，提供支援給軍方。具體而言，將在日本「防衛裝備轉移3原則」的範圍內，提供國防裝備；也考慮援助這些國家軍用機場、港灣的基礎建設。

報導說，今後日本政府將把OSA和ODA視為車子的雙輪，擴充理念相同國家的網絡，以對抗加強霸權主義行徑的中國、俄羅斯。

根據運用指針，第一波工作是正在研議提供菲律賓軍方警戒監控用的雷達。因為面臨南海的菲律賓正面對中國在南海填海造礁、建軍事據點等片面改變現狀的威脅。日本如果提供雷達給菲律賓軍方，可讓菲律賓軍方加強能力，有助提高周邊海域秩序的維持。此外，日本也正研議提供馬來西亞、孟加拉、斐濟等國國防裝備。

日本政府在2023年度預算編列20億日圓做為OSA經費，待運用指針擬定後，將迅速與相關國家協商，並預定到這些國家展開實地調查。