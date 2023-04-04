美國卸任總統首遭！川普涉嫌支付2女星婚外情封口費遭刑事起訴 明日開庭

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 美國前總統川普因涉嫌於2016競選總統期間支付成人女星封口費，於今年3月底遭到刑事起訴，成為美國首位遭刑事起訴的卸任總統。堅稱無罪的川普已於美東時間3日已搭乘私人飛機抵達紐約市準備出席明日開庭，其律師已經要求法官，禁止媒體在傳喚庭進行報導。

路透社報導，川普（Donald Trump）今日搭乘波音757（Boeing 757）私人飛機，從佛羅里達州前往紐約市，準備於明日（美東時間4日）下午2點15分前往紐約法院應訊。若法官允許他保釋，他將返回佛羅里達州的家中，並於20點15分發表演說。

川普已雇用前檢察官布朗修（Todd Blanche）加入律師團隊。布朗修要求法官，禁止媒體在傳喚庭拍攝影片、照片或錄音，以避免讓氣氛變得宛如「馬戲團」，引發安全問題等。

今年76歲的川普有意再度挑戰總統大位，然而他官司纏身。本次在紐約開庭的案件，為其涉嫌在2016年競選總統期間，支付13萬美元封口費給色情片演員「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels），換得她對兩人在2006年的性關係保持沉默，紐約大陪審團今年3月30日決定起訴川普。

然而並非只有麥克道格1人收到封口費，美媒Axios報導，川普前律師柯恩（Michael Cohen）曾提供曼哈頓檢方川普支付第2位女性封口費的資料，該位女性疑為《花花公子》女郎麥克道格（Karen McDougal）。

據華爾街日報2016年11月的報導，麥克道格曾經向友人表示，她在2006年到2007年間，與已婚的川普維持近1年的婚外情。ABC報導，曼哈頓檢方已將麥克道格的費用列入調查。

柯恩的律師戴維斯（Lanny Davis）向Axios表示，無法透露與檢方對談的細節，但他可以百分之百推論，收到柯恩提供資料的紐約曼哈頓地方檢察官白艾榮（Alvin Bragg），正在調查麥克道格的封口費，麥克道格可能是起訴案件的一部分、或是用來證明川普的行為模式。

戴維斯進一步表示，柯恩交出許多文件，給現在跟之前的檢察官，其中包括來自其他證人的文件，有些直接牽涉到川普和麥克道格有關的犯罪。