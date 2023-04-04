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台灣總統蔡英文5日會麥卡錫 40年來最高規格 外交部：中國批評益發荒誕無稽「不值一駁」

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/04 09:57
美國眾議院議長麥卡錫與台灣總統蔡英文將於美東時間5日會面。(圖/中央社)

美國眾議院議長麥卡錫與台灣總統蔡英文將於美東時間5日會面。(圖/中央社)

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）台灣總統蔡英文將於美東時間5日與美國聯邦眾議院議長麥卡錫會晤，中國聲稱「將採取堅定措施維護主權和領土完整」，我外交部今（４）日重申台灣獨立主權，不接受任何國家以任何理由干涉或打壓，並強調台灣不會退縮、美方各界支持台灣及台美關係的友人也不會退縮。

蔡英文3月29日展開「民主夥伴共榮之旅」，路透社報導，麥卡錫（Kevin McCarthy）辦公室3日首度證實，將率兩黨成員在位於加州的雷根圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）與蔡英文會面。白宮發言人達爾頓（Olivia Dalton）強調，過去七年來，台灣總統大約每年都會「例行性的過境」，「所以沒有理由作出任何過度反應，中華人民共和國也沒有任何理由作出不同以往的反應」。

綠委王定宇則表示，這是40多年來台灣元首不管過境或者入境美國，有史以來最高層級的接待。

中國外交部發言人毛寧3日針對「蔡麥會」聲稱，「中國將採取堅定措施維護主權和領土完整」，台灣外交部表示，中華民國台灣從來不是中華人民共和國的一部分，中華人民共和國從未統治過台灣，這是長年以來存在於台海兩岸的歷史與現狀，也是國際間清楚認知的客觀事實。中國外交部近日針對蔡總統此次出訪及過境行程的批評益發荒誕無稽，其所謂「維護主權和領土完整」更脫離現實，不值一駁。

外交部再次重申，中華民國台灣為主權獨立國家，有權利自主選擇與世界各國交往及發展關係，不接受任何國家以任何理由干涉或打壓，更不會因為遭到恫嚇或干預就自我設限。即使威權政府持續擴張並加重脅迫，台灣不會退縮，美方各界支持台灣及台美關係的友人也不會退縮，民主夥伴只會更加團結、更加頻密交流，並更積極為民主、人權、平等、自由等共享價值繼續合作，共同努力。
蔡英文訪美
蔡麥會
麥卡錫（Kevin McCarthy）
蔡英文會麥卡錫

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更新時間 : 2023-04-04 11:19 GMT+08:00

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