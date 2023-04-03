（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）在俄烏大戰刺激下，幾經波折，芬蘭終於確定於4月4日正式成為北大西洋公約組織（北約，NATO）的一份子，為北約北境多添一分防禦力量。

路透報導，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，「芬蘭將成為北約第31個成員國，我們將首次升起芬蘭國旗，這一天對芬蘭、對北歐、對北約整體安全而言，都是個好日子。」芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）將飛往布魯塞爾參加入盟典禮。

芬蘭與俄國接壤長達1,300公里，其加入後，北約與俄國疆界足足增了一倍。俄國對烏克蘭的進犯，令芬蘭與鄰國瑞典備感威脅，決定揚棄數十年來的軍事不結盟政策，投向北約懷抱。

上週土耳其國會同意了芬蘭申請，排除了其入盟的最後一個障礙。瑞典恐怕還有得等。土耳其指控瑞典窩藏恐怖分子，要求引渡一干人等，否則入盟免談。匈牙利也以瑞典批評其總理的政策為由，不讓瑞典過關，但北約外交官員認為，若土耳其准了，匈牙利應會跟進。

莫斯科早就揚言，若芬蘭加入北約，俄國將採進一步措施鞏固邊防。俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）去年表示，俄方將採取「相應的反制行動」，並於西邊（俄國芬蘭邊界）擴大軍事部署。

芬蘭4/4加入成為第31個成員國 北約如虎添翼