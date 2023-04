外媒：美國眾院議長　確定4月5日在加州會晤台灣蔡英文總統

更新時間: 2023-04-04 00:38

延伸閱讀: 台灣蔡英文總統專機抵紐約 AIT主席接機、美政要出席僑宴

總統下周預定在加州會晤麥卡錫 美國印太司令部提高警戒

【台灣蔡總統過境美國】白宮:未安排美官員會晤 中國國台辦:若晤麥卡錫將堅決回擊

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)蔡英文總統3/29展開「民主夥伴共榮之旅」,回程將過境美國紐約,美國聯邦眾議院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)先前曾透露要在美國會見蔡總統。多家外媒報導,麥卡錫3日發布採訪通知,確定於美西時間4月5日邀請蔡總統出席國會兩黨人士的會談。

這項通知等於確認了眾所期待的這項會談,將會舉行。這同時也將是台灣現任總統與美國眾院議長首次在美國國土上會面。

總統府今天(3日) 也證實,總統蔡英文將於美西時間4月5日,出席由美國聯邦眾議院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)主辦的雙方會談。總統府發言人林聿禪表示,此為2300萬台灣人民的權利,中國沒有置喙的餘地。

美國聯邦眾議院共和黨籍議長麥卡錫(Kevin McCarthy)的辦公室3日宣布,麥卡錫將於美西時間4月5日在加州擔任東道主,會晤台灣的蔡英文總統。

麥卡錫辦公室發表聲明指出,麥卡錫與蔡英文的會面將有共和及民主兩黨人士參與,將在加州錫米谷(Simi Valley)雷根總統圖書館(Ronald Reagan Presidential Library)舉行。

對於這場會議,中國近日連連放話表示會堅決回擊,而美國總統拜登(Joe Biden)當局也準備因應中國猛烈抨擊,印太司令部提高戒備。

Here we go again: House speaker Kevin McCarthy’s office just announced he will be meeting with Taiwanese President Tsai Ing-wen on Wednesday April 5 in at the Ronald Reagan Presidential Library in California. pic.twitter.com/4pS8AtsTkJ