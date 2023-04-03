更新時間: 2023-04-04 00:38

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（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）蔡英文總統3/29展開「民主夥伴共榮之旅」，回程將過境美國紐約，美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）先前曾透露要在美國會見蔡總統。多家外媒報導，麥卡錫3日發布採訪通知，確定於美西時間4月5日邀請蔡總統出席國會兩黨人士的會談。

這項通知等於確認了眾所期待的這項會談，將會舉行。這同時也將是台灣現任總統與美國眾院議長首次在美國國土上會面。

總統府今天(3日) 也證實，總統蔡英文將於美西時間4月5日，出席由美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）主辦的雙方會談。總統府發言人林聿禪表示，此為2300萬台灣人民的權利，中國沒有置喙的餘地。

美國聯邦眾議院共和黨籍議長麥卡錫（Kevin McCarthy）的辦公室3日宣布，麥卡錫將於美西時間4月5日在加州擔任東道主，會晤台灣的蔡英文總統。

麥卡錫辦公室發表聲明指出，麥卡錫與蔡英文的會面將有共和及民主兩黨人士參與，將在加州錫米谷（Simi Valley）雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）舉行。

對於這場會議，中國近日連連放話表示會堅決回擊，而美國總統拜登（Joe Biden）當局也準備因應中國猛烈抨擊，印太司令部提高戒備。

Here we go again: House speaker Kevin McCarthy’s office just announced he will be meeting with Taiwanese President Tsai Ing-wen on Wednesday April 5 in at the Ronald Reagan Presidential Library in California. pic.twitter.com/4pS8AtsTkJ — Bethany 貝書穎 (@BethanyAllenEbr) April 3, 2023

根據台灣中央社3日稍早報導，中國外交部發言人毛寧今天針對總統蔡英文若與美國眾議院議長麥卡錫會晤，中方將採取哪些反制措施及是否進行軍演回應，「中國將採取堅定措施維護主權和領土完整」。

中國外交部下午舉行例行記者會。綜合新京報及澎湃新聞報導，毛寧並針對蔡總統出訪中美洲聲稱，希望拉美和加勒比國家認清大勢，慎重處理涉台議題，「早日加入中拉友好合作的大家庭」。

對此，總統府發言人林聿禪回應，台灣與民主國家間的交流，是2300萬台灣人民的權利，中國沒有置喙的餘地。

總統府今天表示，蔡總統將於美西時間4月5日，出席由麥卡錫主辦的雙方會談，總統府公共事務室將協助正在貝里斯隨同總統出訪的採訪團後續採訪事宜。

外媒：美國眾院議長 確定4月5日在加州會晤台灣蔡英文總統

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