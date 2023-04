事故頻傳、有礙觀瞻 法國巴黎公投 電動滑板車out！

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)法國巴黎昨(2)日舉行了迷你公投,決定共享電動滑板車(e-scooter)服務的去留,投票結束,投票率低得不像話,但卻有高達9成的民眾,贊成將這交通事故的根源逐出巴黎。

美聯社、路透報導,巴黎市政府辦的這項公投,題為「支持或反對巴黎的自助式電動滑板車?」有資格的選民共138萬人,投票率只有7.46%,但這10.3萬張公投票中,有89%的人反對這項乘具的存在,僅11%支持。

巴黎市長Anne Hidalgo表示,結果相當清楚了,9月1日起,巴黎將不再有共享電動滑板車服務。這意味該市的1.5萬台滑板車將從街道消失。

巴黎自2018年開始出現下載手機App即可使用的電動滑板車服務,深受市民與觀光客喜愛,但一時間業者太多,亂象叢生,市府於2020年將營運商砍到剩3家。

市府要求租用滑板車速限最高時速20公里,停車格亦有規定。業者也願意加強規範,包括驗證使用者是否已滿18歲、確保車牌清楚取締方便、限制1人使用等。

財路直接被截斷的租用服務商Lime、Dott、Tier,在聯合聲明中批評公投方式太少,不利投票率,並對巴黎失去了這項綠色交通工具,表示遺憾。

許多巴黎人對這項結果表示歡迎,稱這乘具不僅危險,又時常隨意停車,有礙市容。另有人認為,或許無須全面禁止,而是應透過法令善加規範。

2021年,法國24人死於電動滑板車事故,1人來自巴黎。2022年,巴黎共有459起相關事故,3人死亡。

