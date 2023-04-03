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事故頻傳、有礙觀瞻 法國巴黎公投 電動滑板車out！

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/03 20:41
巴黎共享電動滑板車服務（圖／路透）

巴黎共享電動滑板車服務（圖／路透）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）法國巴黎昨（2）日舉行了迷你公投，決定共享電動滑板車（e-scooter）服務的去留，投票結束，投票率低得不像話，但卻有高達9成的民眾，贊成將這交通事故的根源逐出巴黎。

美聯社路透報導，巴黎市政府辦的這項公投，題為「支持或反對巴黎的自助式電動滑板車？」有資格的選民共138萬人，投票率只有7.46%，但這10.3萬張公投票中，有89%的人反對這項乘具的存在，僅11%支持。

巴黎市長Anne Hidalgo表示，結果相當清楚了，9月1日起，巴黎將不再有共享電動滑板車服務。這意味該市的1.5萬台滑板車將從街道消失。

巴黎自2018年開始出現下載手機App即可使用的電動滑板車服務，深受市民與觀光客喜愛，但一時間業者太多，亂象叢生，市府於2020年將營運商砍到剩3家。

市府要求租用滑板車速限最高時速20公里，停車格亦有規定。業者也願意加強規範，包括驗證使用者是否已滿18歲、確保車牌清楚取締方便、限制1人使用等。

財路直接被截斷的租用服務商Lime、Dott、Tier，在聯合聲明中批評公投方式太少，不利投票率，並對巴黎失去了這項綠色交通工具，表示遺憾。

許多巴黎人對這項結果表示歡迎，稱這乘具不僅危險，又時常隨意停車，有礙市容。另有人認為，或許無須全面禁止，而是應透過法令善加規範。

2021年，法國24人死於電動滑板車事故，1人來自巴黎。2022年，巴黎共有459起相關事故，3人死亡。

事故頻傳、有礙觀瞻 法國巴黎公投 電動滑板車out！

事故頻傳、有礙觀瞻 法國巴黎公投 電動滑板車out！
巴黎電動滑板車（圖／美聯社）
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