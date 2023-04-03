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吃麵請專心 日本拉麵店禁止客人用手機

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/03 19:34
東京拉麵店（圖／美聯社）

東京拉麵店（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）在餐廳邊用餐邊滑手機、看劇，已是現代人的習慣，但日本的一間拉麵業者可不允許。店家對手機採「零容忍」態度，看到有人邊吃邊看手機，立刻出手制止。

CNN報導，日本拉麵餐廳有一不成文的文化－速戰速決。東京拉麵業者Debu-chan將此精神發揮到了極致，今年3月起，熱門用餐時段不准用手機。老闆Kota Kai無奈透露，曾看到麵都端上桌好幾分鐘了，客人卻遲遲不開動，原來是忙著看手機影片，麵都涼了。

老闆的堅持並非沒有道理。Debu-chan用的是博多拉麵，麵寬僅1公厘，他笑稱特別適合「沒耐心的人」。由於麵條極細，若不儘快食用，糊了就會影響其口感。

再者，一位難求時，客人慢條斯理邊看手機邊吃麵，Kota Kai也看不下去。就東京而言，Debu-chan有33個座位，其實不算小，但他表示，尖峰時段，外頭有10個人排隊是常有的事。「滿座時若有人停下筷子看手機，我就會叫他別看了。」

事實上，Debu-chan並非頭一個禁用手機的餐廳。2017年，新加坡某間麥當勞曾推出「關手機，開樂子」（Phone off. Fun on）活動。該店設置了手機櫃，讓客人將手機鎖進櫃子，好好用餐，目的是希望人們能多將注意力放在孩子身上。

吃麵請專心 日本拉麵店禁止客人用手機
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東京
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手機

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