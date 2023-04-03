日本秋田出現「熊肉」自動販賣機　意外大受歡迎

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）有報導指出，去年12月日本北部秋田縣出現了野生熊肉自動販賣機，購買人數持續增加。

據衛報引述每日新聞報導，去年11月，一間日本當地餐廳Soba Goro發現了利用熊肉料理吸引觀光客的商機，而後推出了這台熊肉販賣機，價格為每250克2200日圓（約506元台幣），非常受到自仙北市附近火車站下車乘客的歡迎，經營者還甚至收到了來自400公里外的東京的訂單。

報導指出，這台販賣機裡的熊肉標榜為當地特產，裡面的熊肉為當地野熊，這些熊肉來自於當地狩獵俱樂部成員在山上捕獲的熊，他們每年可合法殺死一定數量的熊。

在日本北部，熊肉的消費量最大，通常以罐頭或是即食熊肉咖哩料理方式出售，熊肉混合著瘦肉及肥肉，據說吃起來像鹿肉一樣帶些腥味，有時會用來燉湯。

Soba Goro在接受每日新聞採訪時說道，熊肉吃起來味道很單純，而且不會變硬。

在日本各地可以看到各種不同產品的販賣機，包含著可食用昆蟲、漢堡、熱飲等。

根據日本自動販賣機製造業聯合會透露，2000年時日本販賣機數量最多，高達560萬台，相當於每23名日本國民中就有一台自動販賣機，雖然在2020年時下降至400萬台，但若以人口比例相比，仍是全球比例最高的國家。

近期日本最大的捕鯨企業共同船舶公司推出鯨魚肉自動販賣機，受到了動保團體的撻伐，但該公司仍計畫要在5年內於日本國內設置100台。

另外，根據日本環境部統計，人民遇到熊的事件由2009年的4,800件遽增至2020年的2萬多件，2020年共2人因遭到熊的攻擊而死亡，另有158人受傷。