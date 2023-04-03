芬蘭變天 新當選右翼政黨：對烏克蘭、北約承諾不變

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）在極為激烈的競爭氛圍中，芬蘭大選昨（2）日落幕，雖然沒有任何一個政黨取得過半數選票而能單獨組閣，目前看來應該會由得到20.8%票數、右翼的民族聯合黨（KOK）主導組閣，不過黨魁奧爾波（Petteri Orpo）表示，除了會將重心放在經濟發展以外，芬蘭對烏克蘭與北約的承諾將維持不變。

作為前執政黨的社民黨雖然取得了比上次大選還要更多的選票，仍只獲得19.9%的票數，甚至輸給民族主義右翼政黨正統芬蘭人黨（PS）的20.1%。仍為總理的馬林（Sanna Marin）在確認敗選後，第一時間對奧爾波表達了祝賀之意，並表示這就是民主的成果。

事實上，馬林雖被許多人認為是千禧年世代的進步楷模，並在帶領芬蘭挺過新冠肺炎疫情及給與烏克蘭支持上獲得國際上一致的讚譽，但在國內，除了個人生活受到批評外，KOK也指控她在俄烏戰爭導致的能源危機下未能維持國內經濟韌性，造成人民的生活成本大幅提升。除此之外，在退休金、教育經費上的大筆支出，也讓芬蘭的國債在2019年突破國內GDP的70%，變成可被攻擊的標的。

在幾乎所有左右派政黨都支持烏克蘭以及芬蘭加入北約的情況下，馬林在任內達成的成就反而顯得難以加分，真正的主戰場還是在經濟政策的攻防上。KOK的政見除包括削減政府支出外，也承諾將創造更多工作機會，中間偏右的奧爾波也應該會持續支持歐盟，整體而言除了將更聚焦在國內經濟發展並削減社會福利開支外，國防外交政策走向應該不會有太多變化。

然而，CDP仍面臨一個大問題，那就是要找誰組閣。

表面上看來，政治色彩同樣右傾又獲得第二多選票的PS似乎是個很好的選擇，然而，PS為極度保守的右翼政黨，除了屬於疑歐派，又反移民、反同性婚姻、反墮胎，幾乎與芬蘭過去數年的政治光譜完全格格不入。

圖爾庫經濟學院（University of Turku）當代史教授Vesa Vares指出，PS的議員缺乏實際政治經驗，且對幾乎所有的現況感到不滿，讓他們成為難以合作的政治夥伴。KOK更好的選擇應該會是找社民黨組成左右聯合政府，只是剛敗下陣的社民黨目前尚在消化「票數增加仍丟掉執政權」這件事，一時半刻可能也難以對共同組閣作出反應。

不過Vesa Vares也說，芬蘭政治的特色就在於彈性，她相信KOK一定會做出正確的選擇。

來源：半島電視台、BBC