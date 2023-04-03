Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

芬蘭變天 新當選右翼政黨：對烏克蘭、北約承諾不變

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/03 17:12
芬蘭民族聯合黨黨魁奧爾波（中）拿下執政權，現任總理馬林（左）承認敗選（圖／美聯社）

芬蘭民族聯合黨黨魁奧爾波（中）拿下執政權，現任總理馬林（左）承認敗選（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）在極為激烈的競爭氛圍中，芬蘭大選昨（2）日落幕，雖然沒有任何一個政黨取得過半數選票而能單獨組閣，目前看來應該會由得到20.8%票數、右翼的民族聯合黨（KOK）主導組閣，不過黨魁奧爾波（Petteri Orpo）表示，除了會將重心放在經濟發展以外，芬蘭對烏克蘭與北約的承諾將維持不變。

作為前執政黨的社民黨雖然取得了比上次大選還要更多的選票，仍只獲得19.9%的票數，甚至輸給民族主義右翼政黨正統芬蘭人黨（PS）的20.1%。仍為總理的馬林（Sanna Marin）在確認敗選後，第一時間對奧爾波表達了祝賀之意，並表示這就是民主的成果。

事實上，馬林雖被許多人認為是千禧年世代的進步楷模，並在帶領芬蘭挺過新冠肺炎疫情及給與烏克蘭支持上獲得國際上一致的讚譽，但在國內，除了個人生活受到批評外，KOK也指控她在俄烏戰爭導致的能源危機下未能維持國內經濟韌性，造成人民的生活成本大幅提升。除此之外，在退休金、教育經費上的大筆支出，也讓芬蘭的國債在2019年突破國內GDP的70%，變成可被攻擊的標的。

在幾乎所有左右派政黨都支持烏克蘭以及芬蘭加入北約的情況下，馬林在任內達成的成就反而顯得難以加分，真正的主戰場還是在經濟政策的攻防上。KOK的政見除包括削減政府支出外，也承諾將創造更多工作機會，中間偏右的奧爾波也應該會持續支持歐盟，整體而言除了將更聚焦在國內經濟發展並削減社會福利開支外，國防外交政策走向應該不會有太多變化。

然而，CDP仍面臨一個大問題，那就是要找誰組閣。

表面上看來，政治色彩同樣右傾又獲得第二多選票的PS似乎是個很好的選擇，然而，PS為極度保守的右翼政黨，除了屬於疑歐派，又反移民、反同性婚姻、反墮胎，幾乎與芬蘭過去數年的政治光譜完全格格不入。

圖爾庫經濟學院（University of Turku）當代史教授Vesa Vares指出，PS的議員缺乏實際政治經驗，且對幾乎所有的現況感到不滿，讓他們成為難以合作的政治夥伴。KOK更好的選擇應該會是找社民黨組成左右聯合政府，只是剛敗下陣的社民黨目前尚在消化「票數增加仍丟掉執政權」這件事，一時半刻可能也難以對共同組閣作出反應。

不過Vesa Vares也說，芬蘭政治的特色就在於彈性，她相信KOK一定會做出正確的選擇。

來源：半島電視台BBC
芬蘭
大選

相關新聞

加入北約後首次國會大選 芬蘭執政黨俄烏對策、經濟政策受檢驗
加入北約後首次國會大選 芬蘭執政黨俄烏對策、經濟政策受檢驗
2023/04/02 20:01
【2024台灣大選】民進黨4/12提名賴清德選總統 國民黨最遲6月初確定
【2024台灣大選】民進黨4/12提名賴清德選總統 國民黨最遲6月初確定
2023/04/02 15:52
川普成首位遭起訴卸任美國總統 2024大選擾亂一池春水
川普成首位遭起訴卸任美國總統 2024大選擾亂一池春水
2023/03/31 14:13
〈時評〉「九二共識」 國民黨不准侯友宜戰略模糊
〈時評〉「九二共識」 國民黨不准侯友宜戰略模糊
2023/03/31 13:07
台灣前監察院長王建煊宣布2024參選總統　主張兩岸和平統一
台灣前監察院長王建煊宣布2024參選總統　主張兩岸和平統一
2023/03/29 17:52

更新時間 : 2023-04-03 19:50 GMT+08:00

最受歡迎

清明連假來看花！台北陽明山竹子湖海芋盛開中　好康及交通資訊一次報你知
清明連假來看花！台北陽明山竹子湖海芋盛開中　好康及交通資訊一次報你知
日本富士山若爆發可於3小時內癱瘓東京　專家：何時爆發都不奇怪
日本富士山若爆發可於3小時內癱瘓東京　專家：何時爆發都不奇怪
【淨化心靈】《塔爾》薩滿巫師現身台灣！亞馬遜花浴、愛的可可儀式體驗魔法療癒力
【淨化心靈】《塔爾》薩滿巫師現身台灣！亞馬遜花浴、愛的可可儀式體驗魔法療癒力
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
【兒童節這樣玩】台北流行音樂中心體驗「一日指揮家」　超好拍氣球裝置、二手市集及樂團進駐園區
【兒童節這樣玩】台北流行音樂中心體驗「一日指揮家」　超好拍氣球裝置、二手市集及樂團進駐園區
普發6000選臺灣企銀　加碼抽18,888
普發6000選臺灣企銀　加碼抽18,888
亞洲唯一！Ultra台灣首波名單驚見世界百大DJ第一名　第二波票券釋出動作要快！
亞洲唯一！Ultra台灣首波名單驚見世界百大DJ第一名　第二波票券釋出動作要快！
日本享譽國際音樂傳奇: 坂本龍一71歲癌逝　曾為電影「末代皇帝」、「俘虜」譜曲
日本享譽國際音樂傳奇: 坂本龍一71歲癌逝　曾為電影「末代皇帝」、「俘虜」譜曲
欣葉NAGOMI　春櫻綻放的和食盛宴 季節風土的極致款待　生櫻花蝦、現流旬魚入菜
欣葉NAGOMI　春櫻綻放的和食盛宴 季節風土的極致款待　生櫻花蝦、現流旬魚入菜
竹子湖海芋加四大溫泉區 清明連假上陽明山賞花泡湯　
竹子湖海芋加四大溫泉區 清明連假上陽明山賞花泡湯　