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台灣駐巴西外交人員跳樓輕生 遺孀向吳釗燮喊冤：長官貪污、霸凌致死

王姓組長疑似不願核銷馮姓處長的巨額官邸修繕費，遭受龐大壓力，故而走上絕路

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/03 16:45
台灣外交部長吳釗燮（圖／美聯社）

台灣外交部長吳釗燮（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）我國駐巴西聖保羅辦事處王姓組長於3月10日在駐地寓所墜樓不治，近日其遺孀發表公開信，稱王某是因不願配合長官貪汙，含冤而死，對此外交部今（3）日允諾，必會詳加調查。

遺孀俞惠敏透過公開信，請外交部長吳釗燮主持公道。據她所述，其先夫王之化2022年7月派駐聖保羅辦事處，不到9個月，今年3月10日就從16樓墜樓輕生。

二人2021年才二婚，俞對於丈夫的輕生崩潰不解，而後她才想起，王曾抱怨，因不願草率核銷不合理的官邸修繕費（40萬美元），惹惱辦事處處長馮光中。王懷疑馮挾怨報復，欲聯合陳姓秘書先發制人，設計栽贓他貪汙公款。只要他一天不核銷工程款項，馮就不會停止霸凌。

俞說道，王對內部鬥爭心生恐懼、備感絕望，遂於3月6日上班前，錄音以明心志，並傳給辦事處以外的同事及友人，俞質問吳釗燮是否聽到了這份錄音。

俞並提到，她3月15日抵達聖保羅，當時馮光中伉儷帶著同事、僑胞前來接機，還給她溫暖的擁抱，但事後竟發現，等待接機時，這對夫婦竟散播謠言，稱王輕生並非因為工作壓力，而是對前妻餘情未了，罹患憂鬱症。

針對俞惠敏指控夫婿含冤而亡，外交部今日在聲明中重申了對駐巴西聖保羅辦事處王組長逝世的哀痛與不捨，對家屬的悲傷感同身受，也承諾將持續對此一不幸事件進行瞭解。

外交部表示，已全力協助王夫人在最短時間前往巴西處理後事，駐處也尊重其意願舉行宗教儀式處理後事。針對王夫人在公開聲明中的相關指控，外交部將持續調查相關事證並釐清原委。

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