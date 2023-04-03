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中國購物App「拼多多」遭爆監控用戶 專家怒批惡劣至極

拼多多的惡意軟體甚至會竄改用戶設定

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/03 15:42
拼多多上海總部（圖／美聯社）

拼多多上海總部（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）在中國相當受歡迎的電商購物平台「拼多多」（Pinduoduo），遭爆應用程式會監控使用者的手機活動，專家稱其侵犯隱私與資料安全的程度，可說來到了一個「新境界」，且一旦裝了，就難以移除。

CNN報導，拼多多什麼都賣、什麼都不奇怪，每個月活耀用戶高達7.5億。但資安研究人員發現，拼多多App能避開手機的安全設置，偷窺用戶使用其他應用程式、查看推播資訊、讀私人訊息，甚至能「動手」改設定。

CNN是接獲了線報後展開調查，過程中諮詢了亞洲、歐洲、美國共10多個資安小組，及拼多多現任與前員工。專家發現，拼多多的惡意軟體會鑽安卓（Android）作業系統的漏洞。內部人士指出，這些漏洞是用來偷窺用戶與競爭對手的活動，目的是刺激銷量。

源自中國的短影音軟體TikTok才正因安全疑慮而遭全球多國政府抵制，在美國面臨全面禁令，執行長周受資更被「請去」美國國會聽證會連番拷問，此時拼多多爆出重大安全問題，勢必讓外界再用放大鏡檢視中國推出的應用程式。

拼多多的國際姊妹版Temu，恐怕也會遭受波及。Temu下載率佔據美國排行榜，在許多西方市場的用戶量也迅速成長，如今鬧出這資安疑慮，為其全球擴張前景蒙上陰影。

谷歌（Google）已於3月將拼多多撤下Play Store，原因就是在其App中發現了惡意軟體。

拼多多是由上海起家，創辦人黃崢曾是Google員工，一心要將拼多多打造成電商龍頭，與阿里巴巴（Alibaba）、京東（JD）一較高下。拼多多的賣點是端出親朋好友團購折扣價，並鎖定鄉村地區。該公司於2018年在紐約上市。

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更新時間 : 2023-04-03 19:50 GMT+08:00

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