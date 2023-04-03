貓空纜車台日跨國優惠來囉！搭貓纜享日本御在所纜車優惠

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）臺北市貓空纜車與日本三重縣御在所空中纜車推出優惠活動，即日起至明（2024）年3月31日期間，於貓空纜車沿線車站索取御在所纜車「宣傳摺頁」，至日本搭乘御在所纜車，就能享有優惠。

根據台北捷運公司，持摺頁者在日本享購票7折優惠，每張摺頁最多可提供4人優惠折扣，歡迎大家來搭貓纜、拿摺頁，享受臺北近郊風光，再好好計劃日本假期之旅。

臺北捷運與日本近鐵為友好國際軌道同業，自2018年起，近鐵旗下的「御在所空中纜車」與貓纜也締結為友好纜車，當年還有日本遊客特地帶著締結儀式的新聞報導剪報搭乘貓空纜車，並拍下珍貴的照片留念。

為迎接解封後的旅遊風潮，貓空纜車與御在所纜車再次合作，本地遊客到貓空纜車車站拿御在所纜車摺頁，到日本遊玩時，憑摺頁搭乘御在所纜車，購票享7折優惠。在日本當地，御在所纜車各站也會擺放貓空纜車摺頁，提供日本民眾索取，來臺遊玩時出示摺頁，即享貓空纜車單趟50元票價優惠。

迎接春天，貓空地區百花陸續綻放，最適合攜帶一壺貓空知名鐵觀音茶、特色茶點踏青野餐。臺北捷運推薦私房野餐秘境「望遠亭」，從貓空站出站樟樹步道方向步行至明德宮，再沿著一旁階梯往上走就能抵達，步行路程約20至30分鐘。也可於貓空站外搭乘貓空右線公車，在望遠亭站下車即可。



（圖／台北捷運公司）

下圖為御在所纜車：