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有如電影！雕像中藏炸藥 俄國主戰派部落客咖啡廳遭炸死

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/03 13:34
俄國軍事部落客塔塔爾斯基在咖啡廳爆炸案身亡的案發現場（圖／美聯社）  

俄國軍事部落客塔塔爾斯基在咖啡廳爆炸案身亡的案發現場（圖／美聯社）  

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄烏開戰後，為普丁政權發聲不遺餘力的知名俄國軍事部落客塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky），2日在一家咖啡廳遭炸死，過程戲劇，炸彈竟是藏在一尊以塔塔爾斯基為模型的半身雕像中。

美聯社報導，這起爆炸事件發生在俄國第二大城聖彼得堡的一家咖啡廳，當時塔塔爾斯基正在辦講座，場內有許多民眾。一名自稱為Nastya的女子，與塔塔爾斯基進行了互動交流。

目擊者Alisa Smotrova表示，Nastya將一個裝有塔塔爾斯基雕像的盒子呈與他，作為禮物。她打趣說，警衛只准她將盒子放在門口，懷疑這可能是枚炸彈。此話一出，引來大笑，不料原以為是玩笑之語，竟真是枚炸彈。當塔塔爾斯基將雕像拿出，放在一旁的桌子時，炸彈隨即引爆。

眾人驚慌逃竄，被炸碎的玻璃傷得血流如注，共約30人在爆炸中受傷。俄方逮捕了嫌犯Darya Tryopova，她先前就曾因參加反戰示威的而遭逮捕關押。俄媒報導，警方正調查雕像是否就是炸彈來源，但也不排除咖啡廳在活動之前就已遭埋炸藥。

俄方稱塔塔爾斯基的激烈主戰言論使他成了烏克蘭眼中釘，並將矛頭指向烏國情報單位，但烏方否認涉入，稱這是俄國政治內鬥演變成恐怖主義的結果，「不過就是罐子裡的蜘蛛自相殘殺」。

去年俄國併吞烏克蘭四個軍事占領區後，塔塔爾斯基發布影片說道：「我們會打敗所有人，殺了所有人，劫掠所有人。」軍事部落客已成了傳遞俄烏戰爭資訊的重要渠道，多半是弘揚國威的大內宣內容，但也不乏批判俄軍決策失當的論述。

有如電影！雕像中藏炸藥 俄國主戰派部落客咖啡廳遭炸死

有如電影！雕像中藏炸藥 俄國主戰派部落客咖啡廳遭炸死
俄國軍事部落客塔塔爾斯基生前身影（圖／美聯社）
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