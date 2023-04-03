總統蔡英文抵貝里斯　總督察芙拉親自迎接、以軍禮歡迎

更新時間：2023-04-03 14:41

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）於貝里斯進行訪問的總統蔡英文今（3）日表示，隨行的考察團具有堅強的購買能力，讓她十分有面子，未來會持續努力，促進台灣與貝里斯的文化與經貿交流。

根據中央社，蔡英文於下午抵達友邦貝里斯訪問，晚間出席在貝里斯比特摩爾廣場飯店舉行的僑宴，席開15桌。

蔡英文致詞說道，考察團在瓜地馬拉購買咖啡，堅強的購買能力讓她非常有面子，這次到貝里斯則要購買可可與辣椒醬。

蔡英文表示，上次訪問貝里斯是在2018年，她擔任總統的第三年，雖然貝里斯與台灣距離很遙遠，但大家的心一直都很近，三年來共同面對疫情的挑戰，當台灣捐贈口罩給個國家時，僑界也向國際社會提供防疫物資，為台灣對國際貢獻與善的循環的一份子，謝謝大家的努力。

蔡英文指出，僑胞在貝里斯努力工作，讓台灣與貝里斯的邦誼愈來愈穩固，她明天下午要去了解「種羊生產」的計畫，相信經過這幾年的努力，會有很豐碩的成果，未來會持續努力促進兩國文化與經貿交流，讓台灣民眾品嘗來自貝里斯的好滋味。

蔡英文強調，台灣是世界的台灣，民主與自由是台灣與國際溝通的共同語言，也是通往世界的關鍵道路，會堅定守護共同信仰的價值，為全球繁榮與區域和平穩定做出更多的貢獻，一起努力給世界一個更好的台灣。

蔡英文3日在貝里斯有多項重要行程，包括見證兩國外長簽署雙邊技術合作協定暨比電贈交儀式、赴外交部總部大樓與貝里斯總理布里仙紐進行雙邊會談，以及至貝里斯國會發表演說，接受貝國參眾兩院呈遞友台動議等。

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（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文於今（3）日抵達貝里斯進行國是訪問，由貝里斯總督察芙拉前往迎接，並以軍禮歡迎。

蔡英文當地時間2日上午於瓜地馬拉，出席台瓜兩國合作共同推動、位於中部戰略要地－齊瑪德南戈省新建的瑪德南戈（Chimaltenango）醫院贈交儀式後，結束為期3天2夜的訪問，瓜國總統賈麥岱也預祝蔡英文訪貝里斯順利圓滿，成果豐碩。



總統蔡英文在瓜國總統賈麥岱（中）陪同下，出席新建齊瑪德南戈 （Chimaltenango）醫院贈交儀式（圖／中央社）

根據中央社，下午2點30分左右，蔡英文赴瓜京空軍基地搭乘專機前往貝里斯，由瓜地馬拉外長步卡羅，以及瓜地馬拉駐台大使巴迪亞前往送機。

下午4點，蔡英文抵達貝里斯Philip Goldson國際機場，由貝里斯外貿暨移民部次長Amalia Mai、中華民國駐貝里斯大使徐儷文登機迎接，貝里斯總督察芙拉則於迎賓梯前歡迎。

蔡英文下機後登上受禮台校閱禮兵，樂儀隊演奏兩國國歌，結束後蔡英文前往出席首場公開活動，於當地飯店參加僑宴，大批僑胞已在飯店門口等候，揮舞著中華民國國旗高喊「總統好」，蔡英文也一一與僑胞們握手致意。



貝里斯總督察芙拉（前右）親自迎接蔡英文（圖／中央社）



蔡英文下機後登上受禮台校閱禮兵，樂儀隊演奏兩國國歌（圖／中央社）