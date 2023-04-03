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〈時評〉 台灣多雨卻缺水 問題怎麼來？

By 溫潤生, 台灣英文新聞－時評
2023/04/03 01:17
台灣多雨卻缺水 (圖/中央社)

台灣多雨卻缺水 (圖/中央社)

台灣又恐面臨缺水危機，日媒「日經亞洲」及CNN報導，半導體矽盾地位正面臨缺水的嚴峻挑戰。濫墾濫伐水庫淤積嚴重、自來水及農業灌溉溝渠年久失修漏水，水費低廉浪費過度，三大原因都是根本問題，導致全球最多雨的台灣缺水至此，亟待釜底抽薪解決。

台灣平均年雨量約2500公釐，是全球平均值的2.6倍，如此充沛的降雨量，如果將水資源不足，全部歸因於山坡地陡峭，導致全台96座水庫逢大雨即淤積，未必是真正的重要因素，水資源管理不當，產業政策浪費水資源，才是主因。

全台只有翡翠水庫是模範生，依都市計劃法，嚴格管制集水區人車不准進入，遑論土地開發利用，得以長期保持水資源質量俱優，淤積率不到7%，僅及其他水庫的20%，才能保護台北地區供水無虞，甚至在雨量不足時，支援桃園、新竹等地區的供水，堪稱台灣水庫管理的模範。

台灣水庫集水區濫墾濫伐案例信手拈來，到處都是，石門水庫集水區已成觀光勝地，道路過度開發，特權別墅及觀光飯店、活魚餐廳林立，再加上山區農業用地開發，種植低根莖作物，如茶葉、蔬菜，賺取短期經濟利益，卻犧牲了水資源保護，導致石門水庫淤積嚴重。

濫墾濫伐已使石門水庫總容量從設計時的3.09億立方米，降至不及2億立方米，減少蓄水量達三分之一以上。至於全台山區2千座露營場地，遍佈中央山脈，已成為國民旅遊重要景點，但是合法的不到十分之一，不當開發使用及淺根農作物的種植，都是山區土石崩塌主因，為了經濟利益，犧牲國土保育，已成為水庫淤積重要因素之一。

水庫集水區濫墾濫伐最令人痛心疾首的案例，應該是南投縣仁愛鄉的霧社水庫，因為環境優美，曾有「碧湖」美名，當初設計時，霧社水庫可儲存14860萬平方公尺的水源，但是水源區商家林立，低莖淺根農作物濫墾，已使霧社水庫僅剩3745萬立方公尺，僅及當初四分之一的容量，「碧湖」已成爛泥巴一堆，預料再12年，水庫即死，令人痛心，後續石門水庫、曾文水庫再不好好管理，都將步入後塵。

除了集水區管理不當，另外水費太廉價致民生用水浪費惡習難改，因此最值得檢討的是如何節制民生用水，以及未來如何協助企業使發展循環水資源，減少浪費，並積極發展節水節電創新方案，應是當務之急。

台北市家戶用水量是全球第二高，每戶每日平均高達326公升，比東京多5成，水價近30年未調整，全球第3低，平均每度9.24元，僅高於印度、斯里蘭卡，水費低廉，人民未養成節水習慣，路邊隨意洗車，任意設置水龍頭漏水，到處可見，上帝給我們再多的水資源也不夠浪費。

台北市水費負擔率平均值為0.16%，只高於澳門的0.11%，廉價的水費，使民生用水30年間，從每年20億噸大增6成，浪費可知。工業用水因為政府政策扶植耗水量龐大的半導體晶片，用水量快速攀升，目前每日需水量162億噸，每年用水激增6億噸，超過全台最大的曾文水庫蓄水量，如果不能儘速使用循環水，未來缺水將不知伊於胡底，政府應積極輔導產業節約用水資源。

不當的水資源管理政策，監察院曾耗時1年，調查缺水危機，發現每年浪費水資源達60億噸，其中自來水管線漏水10億噸，農業用水漏水50億噸。自來水公司管線總長66572公里，逾使用年限竟達31783公里，逾47.7%，漏水率13.1%，遠超過日本的3%，每年漏水達2.5個石門水庫蓄水量。因虧損嚴重，全部管線修復竟然要100年，水庫再多儲水都不夠用。

農業灌溉溝渠漏水更嚴重，每年漏水高達30億噸，漏水率30%，約達7.5個石門水庫蓄水量，以現有經費修復的速度，要200年才能完成，寶貴的水資源就這樣浪費了。監察院糾正水資源管理不當，政府推動前瞻基礎建設計劃，有關於水環境建設，耗資1357億元，卻不能針對缺失，徹底解決問題，缺水依舊，令人遺憾。

全球雨量最充沛的台灣，為什麼缺水連連，究竟是天災還是人禍，值得徹底檢討。與其怨天尤人，抱怨地形陡峭或氣候變遷，還不如看看以色列如何以科學化的管理，克服缺水問題，上帝已經非常厚愛台灣，只是我們不知道珍惜而已，管理不當，與不珍惜使用，應該是最重要的原因。
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