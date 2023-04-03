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日本享譽國際音樂傳奇: 坂本龍一71歲癌逝　曾為電影「末代皇帝」、「俘虜」譜曲

➤坂本最為人稱道是1988年他為電影「末代皇帝」配樂，獲得奧斯卡金像獎最佳配樂與葛萊美獎，成為日本第一位拿下美國兩大獎項的音樂人。➤他於2014年被醫師診斷罹患中咽頭癌，2020年6月被醫師診斷為罹患直腸癌，移轉到雙肺等，已是第4期。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/03 00:24
1988年坂本龍一為電影「末代皇帝」配樂，獲得奧斯卡金像獎最佳配樂(左圖, 美聯社) 與葛萊美獎，成為日本第一位拿下美國兩大獎項的音樂人。...

1988年坂本龍一為電影「末代皇帝」配樂，獲得奧斯卡金像獎最佳配樂(左圖, 美聯社) 與葛萊美獎，成為日本第一位拿下美國兩大獎項的音樂人。...

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）日本體育報Sponichi Annex報導，與癌症奮鬥多年的音樂大師坂本龍一，不幸於3月28日在東京都內一家醫院病逝，享壽71歲。

「我沒有體力來應付現場演奏會……這可能是最後一次看到我以這種方式演出了」。坂本龍一(Ryuichi Sakamoto) 自2014年宣布罹癌以來，至今幾年都過著一邊與音樂為伍、一邊對抗病魔的日子；不過他從未失去對音樂的熱情，今年(2023年) 生日還發表新專輯，持續用音樂實現自我，改變世界。

他於2014年被醫師診斷罹患中咽頭癌，2020年6月被醫師診斷為罹患直腸癌，移轉到雙肺等，已是第4期。

去年(2022年) 坂本龍一在全球20多國線上播出預錄的鋼琴獨奏會影片，曲目包括電影「末代皇帝」和「俘虜」的主題曲，這是他生涯最後一場演奏會。

坂本龍一在1983年上映的大島渚電影「俘虜」中，演出同性戀的日本軍官，和英國巨星大衛鮑伊（David Bowie）演出對手戲，並為該電影譜寫主題曲「耶誕快樂，勞倫斯先生」，成為全球熱門樂曲。

他之後陸續參與「末代皇帝」、「小活佛」、「遮蔽的天空」、「神鬼獵人」等電影的音樂製作。

根據中央社4月2日報導，坂本3歲開始彈鋼琴，小學2年級時醉心於巴哈的音樂。東京藝術大學作曲科畢業後，1978年與高橋幸宏、細野晴臣共組樂團「黃色魔術交響樂團」（Yellow Magic Orchestra，YMO）。

1979年，YMO使用當時很新穎的電子音響合成器製作音樂，樂團代表作品「雷電」等作品，在全球掀起電子音樂風潮。樂團兩度成功舉辦世界公演。

坂本最為人稱道是1988年他為電影「末代皇帝」配樂，獲得奧斯卡金像獎最佳配樂與葛萊美獎，成為日本第一位拿下美國兩大獎項的音樂人。

為「末代皇帝」製作配樂時，坂本隻身在紐約，而他只有兩週的創作時間。

在這之前，他從未學習過中國音樂，第一件事便是去唱片行買了20張左右的中國音樂精選集，聽完後考慮電影中的時代與場合，一邊選曲，一邊錄音，接著請中國樂器的演奏者演奏，但後來得知「末代皇帝」導演貝托魯奇（Bernard Bertolucci）將電影重新剪輯，坂本作好的曲子完全用不上。

坂本只好繼續在飯店重新創作。他在後來的一段回憶中提到：「飯店房間沒有鋼琴或樂器，而且當時也沒有電腦，我們只好拚命計算要減少幾個小節和拍子，秒數才配合得上剪輯後的畫面，然後重新寫曲」。最後總算完成響譽國際的「末代皇帝」電影配樂。

在「末代皇帝」電影配樂獲獎後，坂本參與各式各樣的音樂製作，其中也包括為奧運創作開幕典禮音樂等。

單純的音樂創作不能滿足坂本對這世界更大的關注與關愛。

2001年，坂本在紐約經歷911事件，他開始思考能用音樂爲這個世界帶來什麼。911後，坂本每天只看著新聞，關注是否還有獲救的生還者。他在世貿中心旁的公園聽到911災後的第一首音樂：一個音樂人彈唱著英國傳奇搖滾樂團「披頭四」 （Beatles）的「昨日」（Yesterday）。

坂本突然覺得，「昨日」這首歌還有歌詞在這個災變後是多麼貼切，力量多麼大!

他開始想著，還能用音樂再做些什麼事？他後來參與包括環境保護議題、生態問題，也發起反地雷計劃、參與反核運動，加入植樹計畫等。

近幾年來，坂本龍一致力於反核運動。他在日本311強震、福島核災後，穿著防護裝進入災區，為災民舉行音樂會。

即使病魔纏身，坂本龍一對音樂的熱情絲毫未減。他在71歲生日也就是今年(2023年) 1月17日當天，發布新專輯「12」，專輯收錄他在疫情期間創作的12首新歌，繼續用音樂記錄前所未有的感觸。

音樂豐富了坂本龍一的一生，他也把精彩的音樂帶入更多人的生命中。

就像坂本在日本「新潮」雜誌寫下的心情：

「夏目漱石死於胃潰瘍，終年49歲。相比之下，即使在最初發現癌症的2014年去世，我也足夠長壽了。患上新癌症，如今迎來70歲，雖不知今後人生中還能看到多少次滿月升起，但算是難得活下來了，我希望能像敬愛的巴哈和德布西一樣創作音樂，直至最後一刻。」

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