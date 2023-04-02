（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）非洲爆發馬堡病毒（Marburg）出血熱疫情，由於此病死亡率高，只能以支持療法治療，美國不敢大意，已升高防疫對策，要求有旅遊史的入境者加強自主健康管理，並派員赴非洲調查、協助遏止疫情。

CNN報導，非洲赤道幾內亞與坦尚尼亞出現了首次馬堡出血熱疫情，此病毒是伊波拉（Ebola）近親，致死率高。赤道幾內亞位處中非西部沿海，坦尚尼亞則位於東非，顯見疫情有擴散之勢。美國疾病管制暨預防中心（CDC）本週呼籲前往兩地的旅客，避免與患者接觸，回國後也須觀察三週。

赤道幾內亞於2月中爆發疫情，蔓延至多省。截至3月22日，已通報13例，其中9例死亡，1例痊癒。現有9名美國CDC人員派駐當地，建立野地實驗室，協助檢驗、確認患者、匡列接觸者。

坦尚尼亞於3月21日爆發疫情，集中於Kagera地區的兩座村莊。截至3月22日，已通報8例，其中5例死亡。CDC在坦尚尼亞設有常駐辦事處，正加派人員前往協助防疫。

感染途徑包括患者體夜、汙染的表面、已受感染的動物。WHO指出，致死率平均50%，從過往疫情來看，視病毒株與控管情況而定，致死率24%至88%。

根據我國疾管署，馬堡病毒出血熱是馬堡病毒感染所引起之嚴重急性疾病，初期症狀為突發高燒、嚴重頭痛與倦怠、肌肉痛等。發病3至5天後，全身開始出現紅疹，伴隨嚴重腹瀉、腹痛、噁心感及嘔吐；腹瀉可能持續一周。在這個時期，病人眼窩深陷、面無表情且嗜睡，曾被描述像鬼魅般憔悴。

發病後5至7天起，許多病人會有嚴重出血現象，除嘔吐物及糞便帶血外，牙齦、鼻、陰道及靜脈採血處亦可能有自發性出血。此時期亦伴隨持續高燒，如影響中樞神經系統，則可能出現意識不清、易怒或攻擊行為。疾病晚期有時會有睪丸炎（發病後15日）。死亡個案多於發病後8至9天，因嚴重失血及休克而死。

馬堡病毒出血熱疫情升溫 美國CDC急派員赴非洲調查



（Google Maps截圖）