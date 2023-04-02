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加入北約後首次國會大選 芬蘭執政黨俄烏對策、經濟政策受檢驗

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/02 20:01
芬蘭總理馬林造勢活動（圖／美聯社）

芬蘭總理馬林造勢活動（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）俄烏戰爭爆發後，一直在蘇聯時期跟俄國保持良好關係的芬蘭，在北約最後一個會員國土耳其同意後，終於正式確認加入北約，而隨著新的大選將近，這也考驗芬蘭執政黨此舉是否受到人民支持。

現任芬蘭總理的社會民主黨主席馬林（Sanna Marin）在2019年當選時，是全世界最年輕的國家元首，獲得了全球的注目，而執政的這幾年下來，雖然有些針對她私人生活的反對聲音，其直截了當的政策、現代的女性主義思維及創新的領導風格，卻替她爭取到了更多支持。

一名赫爾辛基的選民Emma Holopainen告訴〈半島電視台〉，許多人批評馬林的原因是基於她的私人生活以及個人選擇，這些與她的領導能力無關。

另一位選民Marianna，除了表達同樣想法，亦提到越來越多芬蘭人開始考量「戰術性投票」，考量到主要反對黨民族聯合黨（KOK）聲勢龐大，以往傾向綠黨等立場相近政黨的選民，為了讓馬林的政策能繼續執行下去，可能會選擇投給社民黨。

另一方面，雖然在俄烏戰爭前芬蘭人對北約的態度十分兩極，隨著國際局勢丕變，越來越多人開始討論起北約，芬蘭廣播公司（YLE）在五月進行的民調顯示，高達76%的芬蘭人支持加入北約，且過去強烈反對加入北約的左翼聯盟（VAS）也開始將加入北約視為一種防禦性手段。

受訪者指出，過去政治立場左傾的年輕選民大多希望維持中立並減少軍費支出，而在戰爭爆發後，這些人意識到他們的父執輩與俄國有著歷史性的衝突，加入北約也因此變成了自保的重要選項。

而除了俄烏戰爭的應對外，芬蘭選民也在觀察社民黨如何面對後新冠時代的傳染病問題、戰爭帶來的通貨膨脹，以及氣候變遷的議題，因此在反對黨喊出降低失業率、削減社會福利支出及商業補助等針對政府收支平衡的政策時，執政黨該如何見招拆招，也是能持續執政的要件。
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