南韓景福宮附近仁王山大火　已燒毀面積約32個足球場

(台灣英文新聞/葉湘宜 綜合報導)南韓首爾市內仁王山今(2)日當地時間上午11點53分左右傳火警,目前約有14公頃面積遭燒毀,共120戶居民被疏散。

綜合韓媒報導,仁王山位於知名景點景福宮附近,上午11點53分左右傳火燒山,並在12點51分將應對等級調高至第二階段,直至下午2點30分共投入了580名消防人力,以及9架直升機在內的85台消防設備。

截至下午4點40分,消防單位表示已撲滅70%~80%的火,共0.23平方公里森林遭燒毀,相當於32個足球場面積,目前尚未確認人員傷亡。

南韓今日全國發布了乾燥警報,多數地區下午濕度降至20%以下,再加上風力也較大,導致全國各地都發生了森林大火,包含忠清南道一座位於洪城郡的山,燒毀了200公頃(2平方公里)的面積,共出動1649名消防人員,及17架直升機。

據南韓林務局網站,截至下午3點30分,全國已發生了30起火燒山事故,其中15起已撲滅。

Wildfires in the heart of Seoul, this one on Inwangsan, another reported behind the Blue House? pic.twitter.com/IB4m4vYhoo

I’m near the fire at Inwangsan in Seoul. Lots of helicopters, plus fire trucks lined up all the way up Gaemi Maeul at the mountain’s entrance. pic.twitter.com/3NFs08tiWc