【愈夜愈美麗愈有事】荷蘭阿姆斯特丹整治紅燈區 性工作者憂飯碗不保

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）荷蘭首都阿姆斯特丹是世界知名景點，但過度觀光衍生的各種亂象，讓當地大喊吃不消，當局因此展開了一系列「守秩序、改形象」措施，首拿紅燈區開刀，情色產業工作者的飯碗備受威脅，引發反彈聲浪。

眾所周知，荷蘭紅燈區愈夜愈綺麗，半夜才是主要營業時間，是恩客在酒吧幾杯黃湯下肚後，一夜華麗冒險的終點。然而，爛醉的客人成了危害公共秩序的根源，當局遂下令紅燈區縮短營業時間，新法1日上路。

根據CNN，相關的反觀光作為還包括，將情色據點移出市中心、限縮運河通行量、對假日訂房設下限制、對廉價航空推航空稅。新法規定，原本可營業至凌晨6點的色情產業，必須於3點提早關門，降低鬧事發生率。

3小時乍聽不多，卻可能嚴重衝擊店家「業績」。前從業人員、現為紅燈區聯合會（Red Light United ）主席的Felicia Anna表示，櫥窗工作者多半凌晨12點才上工，此時酒吧開始打烊，才是客人上門的時間，若3點就停止營業，只剩2個多小時能賺，嚴重影響生計。

從業人員Violet指出，許多客人3點至6點來店消費，專門點檯跨性別工作者，新措施簡直斷了這族群的活路。安全也是個問題。由於產業特殊，多半現金交易，身上帶著大量現金的性工作者，凌晨3點下班絕對比6點下班更危險。

至於將紅燈區移出市中心一案，阿姆斯特丹市長Femke Halsema認為，在郊外設置「情慾專區」，有助從業人員更安全、不受打擾地工作。官員大打官腔，勞工可不買帳。

Anna指出，在櫥窗工作比密閉的情色專區安全多了，一旦將業者移到人煙較少的地區，缺乏社會的監控，反而打造絕佳的犯罪溫床，適得其反。

【愈夜愈美麗愈有事】荷蘭阿姆斯特丹整治紅燈區 色情工作者憂飯碗不保



阿姆斯特丹紅燈區（圖／美聯社）



阿姆斯特丹運河（圖／美聯社）