（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄國3月30日以間諜罪名逮捕華爾街日報記者格什科維奇（Evan Gershkovich），西方媒體震驚之餘，人心惶惶，幾大主要報紙連署要求放人，部分媒體更直接撤回駐俄特派記者，以免步上後塵。

美聯社報導，逾30家新聞業者及自由組織，3月31日公開致函俄國駐美大使Anatoly I. Antonov，要求俄方立即釋放格什科維奇，包括華爾街日報、紐約時報、BBC、美聯社、時代雜誌、華爾街郵報等知名報媒。

「俄國正釋出訊息，在貴國從事新聞行業是非法行為，想在貴地報導的外國記者，不受法律保護。」信中說道。

這是俄烏開戰一年多以來，媒體第二次感受到威脅。去年開戰之初，克里姆林宮就曾展開打壓新聞自由的行動，祭出各種嚴苛限制，連「戰爭」一詞都不准提。當時若干媒體為了安全起見，先將特派員撤出，後發現此打壓行動主要是針對俄國人士後，才逐漸將人派回當地。

在這波掃蕩中，俄國自由撰稿記者Andrey Novashov涉散播假消息，被判8個月勞改。前拉脫維亞媒體Meduza發行人Ilya Krasilshchik也被冠上類似罪名，所幸及時離境。至少數百名俄國記者已逃離該國。

現俄國大剌剌逮人，留在當地的記者人人自危，有的接到指示儘速離開，有的則三緘其口不願暴露行蹤。

紐時表示，目前已無駐地特派，只會偶爾派記者赴俄報導，但在華爾街日報記者被關押後，派去的Valerie Hopkins當即離境。去而復返的BBC記者Steve Rosenberg推文表達了震驚，但並未透露自己的狀況，BBC也拒絕評論。

CNN這一年來會派國際特派員輪流赴俄報導，但不願說明目前在俄的人員配置。華盛頓郵報目前有3名駐俄記者，也不願具體說明，該報去年聘僱人員時提到，俄國團隊將在外地進行報導。

美聯社對格什科維奇被逮的報導，移除了記者姓名。基於安全理由，其拒絕透露人員行蹤，僅稱在俄國仍維持一定的駐地團隊。彭博新聞去年就將駐俄記者召回，迄未回歸。

華爾街日報昨（1）日再度要求俄國釋放被逮記者：

俄國逮華爾街日報記者 西方媒體人人自危 紛撤駐俄特派員