Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

俄國逮華爾街日報記者 西方媒體人人自危 紛撤駐俄特派員

各大媒體連署要求俄方放人，對自家記者的行蹤保密到家

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/02 14:32
華爾街日報記者格什科維奇遭俄國以間諜罪逮捕（圖／美聯社）

華爾街日報記者格什科維奇遭俄國以間諜罪逮捕（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄國3月30日以間諜罪名逮捕華爾街日報記者格什科維奇（Evan Gershkovich），西方媒體震驚之餘，人心惶惶，幾大主要報紙連署要求放人，部分媒體更直接撤回駐俄特派記者，以免步上後塵。

美聯社報導，逾30家新聞業者及自由組織，3月31日公開致函俄國駐美大使Anatoly I. Antonov，要求俄方立即釋放格什科維奇，包括華爾街日報、紐約時報、BBC、美聯社、時代雜誌、華爾街郵報等知名報媒。

「俄國正釋出訊息，在貴國從事新聞行業是非法行為，想在貴地報導的外國記者，不受法律保護。」信中說道。

這是俄烏開戰一年多以來，媒體第二次感受到威脅。去年開戰之初，克里姆林宮就曾展開打壓新聞自由的行動，祭出各種嚴苛限制，連「戰爭」一詞都不准提。當時若干媒體為了安全起見，先將特派員撤出，後發現此打壓行動主要是針對俄國人士後，才逐漸將人派回當地。

在這波掃蕩中，俄國自由撰稿記者Andrey Novashov涉散播假消息，被判8個月勞改。前拉脫維亞媒體Meduza發行人Ilya Krasilshchik也被冠上類似罪名，所幸及時離境。至少數百名俄國記者已逃離該國。

現俄國大剌剌逮人，留在當地的記者人人自危，有的接到指示儘速離開，有的則三緘其口不願暴露行蹤。

紐時表示，目前已無駐地特派，只會偶爾派記者赴俄報導，但在華爾街日報記者被關押後，派去的Valerie Hopkins當即離境。去而復返的BBC記者Steve Rosenberg推文表達了震驚，但並未透露自己的狀況，BBC也拒絕評論。

CNN這一年來會派國際特派員輪流赴俄報導，但不願說明目前在俄的人員配置。華盛頓郵報目前有3名駐俄記者，也不願具體說明，該報去年聘僱人員時提到，俄國團隊將在外地進行報導。

美聯社對格什科維奇被逮的報導，移除了記者姓名。基於安全理由，其拒絕透露人員行蹤，僅稱在俄國仍維持一定的駐地團隊。彭博新聞去年就將駐俄記者召回，迄未回歸。

華爾街日報昨（1）日再度要求俄國釋放被逮記者：

俄國逮華爾街日報記者 西方媒體人人自危 紛撤駐俄特派員
記者
特派
駐俄記者
華爾街日報
美聯社
華盛頓郵報
紐約時報
時代雜誌
彭博
BBC
CNN
俄國
俄烏
戰爭

相關新聞

西班牙總理訪中國談俄烏和平協議 建議中方了解烏方需求
西班牙總理訪中國談俄烏和平協議 建議中方了解烏方需求
2023/04/01 16:35
俄烏戰爭成消耗戰 傳俄國北韓密商「糧食換武器」
俄烏戰爭成消耗戰 傳俄國北韓密商「糧食換武器」
2023/03/31 16:28
【俄烏戰爭升級】蘇聯瓦解後首次 白俄羅斯允許俄國部署戰術核武
【俄烏戰爭升級】蘇聯瓦解後首次 白俄羅斯允許俄國部署戰術核武
2023/03/29 11:13
俄烏戰況升級？ 普丁宣布將於白俄羅斯部署戰術核武
俄烏戰況升級？ 普丁宣布將於白俄羅斯部署戰術核武
2023/03/26 17:06
台灣資深藝術家高重黎「向前看的回顧展」　大型裝置幽默重現日本軍人二戰遺留義肢
台灣資深藝術家高重黎「向前看的回顧展」　大型裝置幽默重現日本軍人二戰遺留義肢
2023/03/25 19:22

更新時間 : 2023-04-02 18:52 GMT+08:00

最受歡迎

日本富士山若爆發可於3小時內癱瘓東京　專家：何時爆發都不奇怪
日本富士山若爆發可於3小時內癱瘓東京　專家：何時爆發都不奇怪
【更新】台中房屋倒塌3罹難工人無勞保　勞動部：雇主登記有案就有職保
【更新】台中房屋倒塌3罹難工人無勞保　勞動部：雇主登記有案就有職保
【淨化心靈】《塔爾》薩滿巫師現身台灣！亞馬遜花浴、愛的可可儀式體驗魔法療癒力
【淨化心靈】《塔爾》薩滿巫師現身台灣！亞馬遜花浴、愛的可可儀式體驗魔法療癒力
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
清明連假來看花！台北陽明山竹子湖海芋盛開中　好康及交通資訊一次報你知
清明連假來看花！台北陽明山竹子湖海芋盛開中　好康及交通資訊一次報你知
【兒童節這樣玩】台北流行音樂中心體驗「一日指揮家」　超好拍氣球裝置、二手市集及樂團進駐園區
【兒童節這樣玩】台北流行音樂中心體驗「一日指揮家」　超好拍氣球裝置、二手市集及樂團進駐園區
為新北投車站慶生　台鐵推古早精緻「酒家菜」便當、4月僅7天限量販售
為新北投車站慶生　台鐵推古早精緻「酒家菜」便當、4月僅7天限量販售
「五月花號」63教會難民恐遭泰國遣返回中國 台灣立法院長籲國際速伸援！
「五月花號」63教會難民恐遭泰國遣返回中國 台灣立法院長籲國際速伸援！
普發6000選臺灣企銀　加碼抽18,888
普發6000選臺灣企銀　加碼抽18,888
零過敏原植物蛋！工研院打造台灣第一顆低碳植物荷包蛋
零過敏原植物蛋！工研院打造台灣第一顆低碳植物荷包蛋