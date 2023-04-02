美中衝突討論「過熱」無助局勢穩定 美國軍事首長：恐致突發事件

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）表示，美中開戰一事討論度過高，可能讓局勢升溫，也認為中國接管台灣可能性低，但仍贊成美國提供台灣武器，以達嚇阻效果。

根據中央社，美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）近日接受軍事新聞網站「防務一號」（Defense One）訪問說道，關於美國與中俄的戰爭，並非迫在眉睫或不可避免，但現在各地都有著許多論述，他認為，這些論述可能會使人以為戰爭即將爆發，或以為美中正處戰爭邊緣，這可能導致一些突發事件，讓衝突失控。

密利也說，為避免習近平發動任何攻擊，他贊同美國盡快提供武器給台灣，據報導，習近平曾表示，若有必要準備在2027年前武力犯台，他希望人民解放軍整軍經武。

他指出，若考慮到中國2027年有機會武力犯台，估計美國有3或4年的時間為台灣作好準備，讓中國認為犯台成本大於收益，這也是嚇阻要素之一。

密利指出，台灣需要防空系統、反艦巡弋飛彈及反艦水雷，但他認為，台灣人口2300萬，擁有17萬常備部隊和100萬至200萬名後備軍人，而中國缺乏經驗，接管台灣的可能性低，他另外也認為，台灣有利守方，非常難以攻佔。