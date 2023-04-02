Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

竹子湖海芋加四大溫泉區 清明連假上陽明山賞花泡湯　

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/02 13:21
竹子湖海芋（圖／台北觀傳局）

竹子湖海芋（圖／台北觀傳局）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）清明連假台灣各地天氣自今（2）日起轉晴，台北市觀光傳播局推薦，民眾不妨搭乘公車上陽明山，來一趟賞花、泡湯、美食「三合一之旅」。

觀傳局推薦，連假期間適逢陽明山竹子湖海芋盛開，北市產業局也推出豐富活動，包括「竹子湖海芋季農園地景藝術」、「免費生態人文導覽解說」、「免費印出竹子湖海芋花田記憶」、「免費海芋花束包裝」等。仰德大道路段將於連假期間進行交通管制，建議搭乘大眾交通工具。

賞花後覺得腿痠嗎？陽明山區周遭的四大溫泉區成了好去處。觀傳局指出，只要搭捷運紅線至新北投站，步行150公尺即可抵達超過30間業者的「新北投溫泉區」。行義路溫泉區則需搭乘捷運紅線至石牌站，再轉508、536公車至行義路站下車。另外較遠的溫泉區還有中山樓、馬槽溫泉區，但仍可於捷運劍潭站轉搭紅5，或在石牌站轉乘小8、北投站轉乘小9抵達。

觀傳局說明，泡湯價位方面，新北投溫泉區有分溫泉浴室和溫泉旅館2種。溫泉浴室較便宜，大眾池最低價位每次150元，個人湯屋價位較高，約每小時600至1,200元左右，溫泉旅館最低價位2小時850元。

另外，北市府負責管理的北投公園露天溫泉浴池每小時只要60元，中山樓、行義路、馬槽大眾池每次最低價位約落在100至200元間。觀傳局也提醒，想要泡湯的遊客，請慎選有溫泉標章的溫泉業者，以確保自身安全及消費權益。

賞了花也泡了湯，肚子肯定餓了吧？不妨品嚐陽明山當季新鮮蔬菜，及部分溫泉附設餐廳的砂鍋粥、脆皮雞等美味餐點。

此外，四大溫泉區一帶還有許多景點可參觀。民眾抵達新北投溫泉區可順道參觀溫泉博物館、北投圖書館及地熱谷，行義路溫泉區可欣賞龍鳳谷地熱景觀，陽明山文化大學附近則有前美軍宿舍改造的各式特色餐廳可供挑選。另外，在前往溫泉區的陽金公路上，也有機會看到路邊或樹上有野生的猴群，增加旅程驚喜。

竹子湖海芋加四大溫泉區 清明連假上陽明山賞花泡湯　
2023年4月2日陽明山竹子湖海芋即時花況（圖／海芋季官網）

竹子湖海芋加四大溫泉區 清明連假上陽明山賞花泡湯　
行義路溫泉業者（圖／台北觀傳局）

竹子湖海芋加四大溫泉區 清明連假上陽明山賞花泡湯　
（左）行義路個人湯屋，（右）馬槽露天溫泉大眾池（圖／台北市觀傳局）
竹子湖
陽明山
泡湯
溫泉
北投
海芋
台北
清明
連假

相關新聞

清明連假來看花！台北陽明山竹子湖海芋盛開中　好康及交通資訊一次報你知
清明連假來看花！台北陽明山竹子湖海芋盛開中　好康及交通資訊一次報你知
2023/04/01 11:45
【超夯對談額滿】比利時藝術家David Claerbout首次台灣個展　貓與鳥關一起探事物對立性
【超夯對談額滿】比利時藝術家David Claerbout首次台灣個展　貓與鳥關一起探事物對立性
2023/03/31 15:25
台灣清明連假將至！內政部呼籲：掃墓分流避開人潮　減少焚燒香燭金紙
台灣清明連假將至！內政部呼籲：掃墓分流避開人潮　減少焚燒香燭金紙
2023/03/31 09:35
【編輯開箱影片】台灣雄獅集團新複合式空間進駐松菸　首波多元策展可食花草菜單搶先看！
【編輯開箱影片】台灣雄獅集團新複合式空間進駐松菸　首波多元策展可食花草菜單搶先看！
2023/03/30 13:07
為新北投車站慶生　台鐵推古早精緻「酒家菜」便當、4月僅7天限量販售
為新北投車站慶生　台鐵推古早精緻「酒家菜」便當、4月僅7天限量販售
2023/03/30 12:43

更新時間 : 2023-04-02 18:51 GMT+08:00

最受歡迎

日本富士山若爆發可於3小時內癱瘓東京　專家：何時爆發都不奇怪
日本富士山若爆發可於3小時內癱瘓東京　專家：何時爆發都不奇怪
【更新】台中房屋倒塌3罹難工人無勞保　勞動部：雇主登記有案就有職保
【更新】台中房屋倒塌3罹難工人無勞保　勞動部：雇主登記有案就有職保
【淨化心靈】《塔爾》薩滿巫師現身台灣！亞馬遜花浴、愛的可可儀式體驗魔法療癒力
【淨化心靈】《塔爾》薩滿巫師現身台灣！亞馬遜花浴、愛的可可儀式體驗魔法療癒力
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
清明連假來看花！台北陽明山竹子湖海芋盛開中　好康及交通資訊一次報你知
清明連假來看花！台北陽明山竹子湖海芋盛開中　好康及交通資訊一次報你知
【兒童節這樣玩】台北流行音樂中心體驗「一日指揮家」　超好拍氣球裝置、二手市集及樂團進駐園區
【兒童節這樣玩】台北流行音樂中心體驗「一日指揮家」　超好拍氣球裝置、二手市集及樂團進駐園區
為新北投車站慶生　台鐵推古早精緻「酒家菜」便當、4月僅7天限量販售
為新北投車站慶生　台鐵推古早精緻「酒家菜」便當、4月僅7天限量販售
「五月花號」63教會難民恐遭泰國遣返回中國 台灣立法院長籲國際速伸援！
「五月花號」63教會難民恐遭泰國遣返回中國 台灣立法院長籲國際速伸援！
普發6000選臺灣企銀　加碼抽18,888
普發6000選臺灣企銀　加碼抽18,888
零過敏原植物蛋！工研院打造台灣第一顆低碳植物荷包蛋
零過敏原植物蛋！工研院打造台灣第一顆低碳植物荷包蛋