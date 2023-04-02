竹子湖海芋加四大溫泉區 清明連假上陽明山賞花泡湯　

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）清明連假台灣各地天氣自今（2）日起轉晴，台北市觀光傳播局推薦，民眾不妨搭乘公車上陽明山，來一趟賞花、泡湯、美食「三合一之旅」。

觀傳局推薦，連假期間適逢陽明山竹子湖海芋盛開，北市產業局也推出豐富活動，包括「竹子湖海芋季農園地景藝術」、「免費生態人文導覽解說」、「免費印出竹子湖海芋花田記憶」、「免費海芋花束包裝」等。仰德大道路段將於連假期間進行交通管制，建議搭乘大眾交通工具。

賞花後覺得腿痠嗎？陽明山區周遭的四大溫泉區成了好去處。觀傳局指出，只要搭捷運紅線至新北投站，步行150公尺即可抵達超過30間業者的「新北投溫泉區」。行義路溫泉區則需搭乘捷運紅線至石牌站，再轉508、536公車至行義路站下車。另外較遠的溫泉區還有中山樓、馬槽溫泉區，但仍可於捷運劍潭站轉搭紅5，或在石牌站轉乘小8、北投站轉乘小9抵達。

觀傳局說明，泡湯價位方面，新北投溫泉區有分溫泉浴室和溫泉旅館2種。溫泉浴室較便宜，大眾池最低價位每次150元，個人湯屋價位較高，約每小時600至1,200元左右，溫泉旅館最低價位2小時850元。

另外，北市府負責管理的北投公園露天溫泉浴池每小時只要60元，中山樓、行義路、馬槽大眾池每次最低價位約落在100至200元間。觀傳局也提醒，想要泡湯的遊客，請慎選有溫泉標章的溫泉業者，以確保自身安全及消費權益。

賞了花也泡了湯，肚子肯定餓了吧？不妨品嚐陽明山當季新鮮蔬菜，及部分溫泉附設餐廳的砂鍋粥、脆皮雞等美味餐點。

此外，四大溫泉區一帶還有許多景點可參觀。民眾抵達新北投溫泉區可順道參觀溫泉博物館、北投圖書館及地熱谷，行義路溫泉區可欣賞龍鳳谷地熱景觀，陽明山文化大學附近則有前美軍宿舍改造的各式特色餐廳可供挑選。另外，在前往溫泉區的陽金公路上，也有機會看到路邊或樹上有野生的猴群，增加旅程驚喜。



2023年4月2日陽明山竹子湖海芋即時花況（圖／海芋季官網）



行義路溫泉業者（圖／台北觀傳局）



（左）行義路個人湯屋，（右）馬槽露天溫泉大眾池（圖／台北市觀傳局）